Den 15. oktober 2018 brøyt 22 år gamle Jake Patterson seg inn i hjemmet til James, Denise og Jayme Closs i byen Barron i Wisconsin.

Der skjøt og drepte han foreldrene til 14 år gamle Jayme, før han kidnappet tenåringen og tok henne med seg til en hytte i skogen, drøyt 100 kilometer unna.

Gjemt under sengen

Da gjerningsmannen hadde besøk, ble 14-åringen gjemt under sengen hans, og dekket til med bokser og vekter, slik at hun ikke kunne komme seg ut.

I 88 dager ble Jayme holdt skjult, før hun til slutt klarte å rømme.

FANGENSKAP: Under denne sengen ble Jayme holdt skjult. Foto: Radar Online / Mega

Ifølge nye rettsdokumenter som ble offentliggjort fredag, trodde Jake Patterson at han kom til å slippe unna med ugjerningen, og at 14-åringen aldri kom til å rømme.

– Jeg vet at hun var livredd for meg, sa Patterson da han ble arrestert i januar i år.

Det skriver nyhetsbyrået AP.

– Jeg stolte på henne

22-åringen sitter nå fengslet på livstid etter at han i mars erklærte seg skyldig for to drap og kidnapping. I rettsdokumentene tegnes et bilde av en mann som handlet på impuls, og som kontrollerte 14-åringen med jernhånd i de 88 dagene hun ble holdt fanget.

– Jeg monterte aldri ekstra låser på dørene og vinduene, fordi jeg trodde at hun aldri kom til å dra. Jeg stolte på henne, forklarte Patterson.

22-åringen sa videre at han truet med å drepe Jayme dersom hun lagde lyder eller prøvde å bevege seg.

Da de først kom til hytta i skogen, brente Patterson 14-åringen sine klær, og kledde henne opp i hans egne klær. Deretter la han Jayme i sengen, hvor hun til slutt sovnet.

– Dem eller meg

Ifølge rettsdokumentene prøvde 22-åringen å spille på samvittigheten til tenåringen.

– I begynnelsen sa jeg at hun hadde det veldig bra her, og at jeg behandlet henne ordentlig. Hun kunne hatt det mye verre.

I avhøret med politiet forklarte også Patterson seg om drapene på Jayme sine foreldre.

– Det var enten dem eller meg.

22-åringen sa også at han planla å skyte alle som kom i veien for hans plan om å kidnappe Jayme.

– Han tok feil

Da Jayme til slutt klarte å rømme etter 88 dager i fangenskap, var det en kvinne som var ute å luftet hunden som la merke til henne.

Jayme kom gående ut fra skogen med alt for store sko, da hun sa til kvinnen:

– Mitt navn er Jayme, foreldrene mine ble drept og jeg har blitt kidnappet.

Under rettssaken i mars, leste en advokat opp en uttalelse fra 14-åringen.

– Han trodde han kunne eie meg, men han tok feil. Jeg var smartere. Jeg var modig, og han var ikke det. Han trodde han kunne tvinge meg til å like ham, men han tok feil.

HEDRET: I mai ble Jayme hedredt for sin heltemodige innsats av hjemstaten Wisconsin. Foto: Scott Bauer

Ett år etter kidnappingen kom det en ny oppdatering fra Jayme. Da sa advokaten at 14-åringen følte seg sterkere hvor dag som gikk, og at hun sakte men sikkert returnerte til det livet hun hadde tidligere.

– Jaymes utrolige styrke fortsetter å imponere alle rundt henne, sto det i uttalelsen.