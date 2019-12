Katedralen greide å holde midnattsmessene gående gjennom to verdenskriger, men i år er tradisjonen avlyst etter at en eksplosjonsartet brann ødela blytaket og kirkespiret den 15. april. Det sto om minutter før brannen også ville ødelagt de to steintårnene.

Paris og resten av Frankrike fulgte vantro den ytterst dramatiske redningsoperasjonen. På broene i hovedstaden og langs Seinens bredder sto tusener av gråtende parisere og så at spiret kollapset og at flammene etter kort tid hadde spredd seg til hele taket.

Notre-Dame er 855 år gammel, og det er over 200 år siden sist en midnattsmesse ble avlyst.

– Dette er første gang siden den franske revolusjonen at det ikke vil være noen midnattsmesse, sier sogneprest Patrick Chauvet til AP.

Selv mens Paris var okkupert av nazistene under andre verdenskrig, var det ikke noe problem å markere Krisiti fødsel ved overgangen fra julaften til juledagen.

Årets reserveløsning er at midnattsmessen flyttes til Saint Germain l'Auxerrois, et kvarters gange fra Notre-Dame. Her vil Chauvet forrette gudstjeneste for mange av dem som ellers ville ha besøkt Notre-Dame.

Den to meter høye gotiske skulpturen «Jomfruen fra Paris» fra 1400-tallet ble reddet ut under brannen og vil i år bli stilt ut i Saint Germain.

Skulpturen ble funnet uskadd i den mest ødelagte delen av katedralen, der tonnevis med stein kom deisende i gulvet da takkonstruksjonen ga etter. Avisene snakket om et mirakel.

