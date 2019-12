Zucca undervurderte klubbyttet: – Tøffere enn jeg hadde trodd

I sommer signerte Mats Zuccarello kontrakt med Minnesota Wilds etter ni sesonger for New York Rangers, før han byttet til Dallas Stars på tampen.

32-åringen underskrev en avtale hvor han vil tjene en kvart milliard de neste fem årene.

Og nordmannen innrømmer at han trives i en av de landets mest hockeyfrelste stater.

– Livet er bra. Jeg trives veldig godt utenfor isen. En sofa, TV, mat og drikke så trives man hvor som helst. Hockyen har gått litt så som så, men det kommer seg mer og mer for hver kamp, sier Zuccarello til TV 2.

Tøff start

Det har ikke bare vært lett for Zucca etter overgangen til Minnesota Wild. 32-åringen har ikke fått det til å klaffe helt på isen, og meddeler at det har vært utfordrende å komme inn i et nytt lag.

– Det er alltid tøft å komme inn i et helt nytt lag. Det er en del eldre spillere på laget også. Du må prøve å finne din plass i laget og hvor du passer inn. Lagkameratene skal lære deg å kjenne – og det var kanskje noe jeg undervurderte i starten. Jeg trodde nok det kom til å gå raskere, men sånn er det bare.

Hockeyekspert i Fox Sports North har derimot bare lovord å si om Zucca, og tror laget elsker å spille med ham.

– Mats Zuccarello er en veldig kreativ spiller med offensivt tankesett. Han har bare vært her et par måneder, men laget elsker holdingen, innsatsen og energien hans. Ingen leser kampbildet like raskt som han gjør. Jeg har stor tro på at han kommer til å bli en veldig god spiller for Minnesota Wild, sier LaPanta til TV 2.

– Større forskjell for de som kommer på besøk

Men ikke alt er likt som det pulserende livet i New York.

– Det er ikke så mye forskjellig egentlig. Vi trener, spiser og sover. Det er vel større forskjell for de som kommer på besøk. Det er nok ikke like populært å besøke Minnesota som New York, sier Zucca.

Selv savner ikke Zucca storbylivet i «The Big Apple» alt for mye.

– I starten da jeg var yngre var New York veldig spennende, men nå er det ikke noe jeg savner så mye. Jeg lever samme livet som i New York, bare det er i Minnesota. Så er jeg også god på å kjede meg. Det må man være som idrettsutøver.

– Hockey er svært her

Det er ingen tvil om at hockey står sterkt i delstaten Minnesota. LaPanta sier Zucca vil merke hvor mye hockey faktisk betyr for de som bor der, og tror de fleste hockeyspillerne fra Skandinavia finner seg kjapt til rette.

HOCKEYSTAT: Hockey står sterkt i Minnesota, og det har Zuccarello merket. Foto: Pontus Höök

– Hockey er svært her. Det er en del av livet til alle sammen. Ungene vokser opp og står på skøyter utenfor. Hockey er en del av dagliglivet. De fleste er hockey-supportere. Jeg tror spesielt folk fra Skandinavia vil føle seg hjemme her. Jeg har selv snakket med skadinavere, og de sier det er mye likhet som i hjemlandet, sier LaPanta.