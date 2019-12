Se Everton - Arsenal fra kl. 13.00 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo!

De har jobbet tett sammen i tre og et halvt år, men nå er Mikel Arteta og Pep Guardiola konkurrenter.

Selv om Arteta tok managerjobben i Arsenal vil de fremdeles ha en god tone fremover.

– Forholdet mellom meg og Pep er fantastisk bra. Han ble selvsagt lei seg og tidspunktet var nok ikke det beste for ham, men han forstod meg. Han vet jeg trenger å utvikle meg og han kjenner mine ambisjoner. Om jeg ikke beundret ham nok fra før av, etter å ha jobbet med ham, kan jeg ikke sette ord på hvor hyggelig og profesjonell ham er, sier Arteta på sin første pressekonferanse som Arsenal-manager.

Første gang spanjolene møtes til managerduell er når Manchester City tar imot Arsenal på Etihad 1. mars i Premier League.

Allerede lørdag skal Arsenal i aksjon borte mot Everton, men Arteta blir sittende på tribunen når Freddie Ljungberg leder laget for siste gang denne perioden.

Avslører Guardiola-hemmelighet

Arteta forteller at han har blitt smittet av City-managerens vinnermentalitet og avslører Guardiola-hemmeligheten som han vil ta med seg til Arsenal for å skape en vinnerkultur.

– Man må være nådeløs, konsistent og i form hver eneste dag for at klubben skal skape en vinnerkultur. Hver dag er viktig, hver økt er viktig. Arbeidskapasiteten hans er utrolig. For meg er hemmeligheten at alle spillerne og støtteapparatet må ha troen på det man prøver å formidle, forklarer den tidligere Manchester City-assistenten.

Arsenal-manageren forteller at det ble en tårevåt avskjed da han tok farvel med City-gjengen.

– Jeg sa farvel til alle i støtteapparatet, alle spillerne og jeg gråt fordi det har vært familien min de siste tre og et halvt årene. Vi har hatt noen fantastiske øyeblikk. Vi hadde en drøm om å gjøre noe i England med Pep og måten vi hadde troen på at vi kunne gjøre det og gjennomførte det, den følelsen er så tilfredsstillende, forklarer Mikel Arteta.

– Jeg er sikker på at han er klar

Pep Guardiola var fulle av lovord om sin tidligere støttespiller.

– Arteta har vært en strålende trener for Manchester City. Han har vist imponerende dedikasjon, hardt arbeid og kunnskap om fotball i hans tid hos oss. Han har virkelig vært en bidragsyter til klubbens prestasjoner de siste årene. Vi ønsker ham lykke til i sin nye rolle, og jeg er sikker på at han er klar for det, sier Pep Guardiola på en pressekonferanse.

Nå håper den ferske Arsenal-manageren at han skal løfte Arsenal tilbake der de hører hjemme.

– Vi vet alle at det er en stor jobb som må gjøres for å oppnå det, men jeg er trygg på at vi klarer det. Jeg er realist og vet at det ikke kommer til å skje over natten, men det er mye talent i troppen og det er mange unge og lovende spillere som kommer opp fra akademiet, mener Arteta.