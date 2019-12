Ifølge tall fra Finn er det en økning på 15 prosent i antall flybestillinger til utlandet i julen i år sammenlignet med i fjor.

Både Thailand, London, Gran Canaria, Manila og Dubai kommer høyt på listen over Norges favorittreisemål i julen. Destinasjonen med sterkest vekst er imidlertid Gdansk, ifølge Finn.no.

Storby og strand

Hos Norwegian merker man godt at mange nordmenn er på farten i julen.

– Totalt kommer over en halv million passasjerer til å reise med oss i juleperioden, sier informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen i Norwegian.

De fleste skal til utlandet.

– Det er storbyferier i Europa, type London, Berlin, Paris som er veldig populært. Kanariøyene er alltid en vinner, og så er det en god del som skal til Florida og Thailand, sier Sandaker-Nielsen.

Også SAS merker økt pågang denne julen, med særlig fulle fly til New York og London. Med helligdagene midt i uken er det enklere for mange å ta et lengre avbrekk enn vanlig.

– Grunnen til det er nok at det er en del inneklemte fridager som gjør at man ikke må ta seg så mange dager fri fra jobb for å få seg en ferie i varmere strøk i en litt lengre periode, sier Sandaker-Nielsen.

Ingen skam å fly

Flyskam ser med andre ord ikke ut til å prege nordmann i særlig grad når de planlegger ferien. Det bekrefter også Finns ferske reiseundersøkelse.

Antallet flyreiser har holdt seg stabilt fra 2018 til 2019. Færre svarer at de er bekymret for klimaendringene, og 63 prosent planlegger å dra på ferie i utlandet i 2020.

Det er en økning på 12 prosentpoeng fra fjorårets undersøkelse.

– 2019 har vært «det store klimaåret» og flyskam har virkelig blitt et etablert begrep. Likevel ser vi at få nordmenn er villig til å gi opp ferie- og fly vanene sine for miljøet. I motsetning til våre svenske naboer, virker vi foreløpig relativt upåvirket av flyskam-diskusjonen, sier Terje Berge, kommersiell direktør i Finn Reise.

Ribbe ved Middelhavet

Fredag var en av årets travleste dager på Oslo lufthavn med opp mot 100.000 reisende. En av dem var Jan Dørum, som sjekket inn på flyet til Nice.

– Vi har et bitte lite juletre, og sønnen vår kommer på besøk med ribbe i sekken. Så det blir norsk jul i Nice, sier Dørum.