I november gikk det galt under en treningsøkt for Ebba Andersson. Etter å ha falt under en løpetur pådro hun seg en kneskade og måtte gå på krykker.

Nå er den svenske landslagsløperen tilbake og stiller til start på det nasjonale løpet i Östersund i helgen, skriver svenske Aftonbladet.

– Vi får hvordan det går, det er fremfor alt kneet som skal holde, sier landslagstrener Magnus Ingesson til SVT.

Dermed er 22-åringen i rute etter kneskaden som har satt hun ut av spill denne sesongen.

Det er ennå uvisst når Ebba Andersson er klar for verdenscuprenn, der hun var på pallen flere ganger forrige sesong.

– Hun har gått på ski en stund, men under kontrollerte forhold. Hun vil starte i helgen og så får vi sjekket hvordan knærne holder, forklarer Ingesson som er lettet over at 22-åringen er tilbake.

– Det er gøy. Vi har selvfølgelig savnet henne, slik som med alle som blir skadet eller syke. Det er morsomt for henne å begynne å konkurrere igjen, sier den svenske landslagstreneren.

Det er likevel ikke aktuelt for Ebba Andersson å gå Tour de Ski som kommer for brått på. Den 13. utgaven av rennet starter 28. desember og avsluttes opp monsterbakken i Val di Fiemme 5. januar.

Det er ikke første gangen Andersson har hatt problemer med kneet, og tilbake i 2016 måtte hun opereres.