Oskar (7) brente hendene på peis-dør - nå advarer legene

– Jeg satt hendene slik inntil glasset, og så begynte jeg å grine. Det var veldig, veldig varmt, sier Oskar Skeie (7), og viser hva han gjorde den dagen i 2013 hos peis-forhandleren i Bergen.

Han var bare ett år gammel den gangen, men minnene er klare og tydelige.

– Det var kjempevondt, sier han, mens han prøver å strekke ut hendene.

Selve huden er leget, men han sliter fortsatt med at huden er litt trang.

– Hører et skrik

Selve hendelsen skjedde for seks år siden da familien hadde tatt turen til en peis-forhandler.

– Vi skulle bygge på huset, og var på utkikk etter ny peis. Mens vi står i butikken og prater med en ansatt, hører vi et skrik, sier mor Solveig Skeie.

De kommer umiddelbart løpende til, og ser ett år gamle Oskar stå oppreist og lene seg inntil glassdørene på en glovarm utstillingpeis i full fyr. Foreldrene løper bort og løfter ham bort fra glassdørene, men skaden er allerede skjedd.

– Jeg husker nesten ikke hva jeg tenkte. Han skrek, og jeg så at hendene hans var helt hvite. Han klarte jo ikke å ta dem vekk selv, fordi han sto og holdt balansen inntil glassdøren, sier Solveig.

Familien haster til legevakten, og blir deretter sendt videre til brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Der får de hjelp av landets ledende brannskade-spesialister, som transplanterer hud for å dekke over de skadde håndflatene til Oskar.

Bildene fra den dagen gir et alvorlig inntrykk, men heldigvis gikk det bra selv om gutten må belage seg på flere operasjoner gjennom oppveksten.

Saken fortsetter under bildet

Ragnvald Brekke er overlege ved brannskade-avdelingen på Haukeland universitetssykehus. Han sier fagmiljøet ser en klar økning i nettopp slike skader som Oskar (7) ble utsatt for. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2.

– Det er en uro i fagmiljøet

– Det som skjer er at huden danner arrvev når den blir brannskadd. Det skaper problemer når små barnehender skal vokse til firedobbel størrelse gjennom oppveksten. Derfor må vi operere hendene for at de skal klare å strekke dem ut, sier Ragnvald Brekke.

Han er overlege ved brannskadeavdelingen på Haukeland universitetssykehus, som er et av de ledende fagmiljøene i landet på dette området.

Nå slår Brekke alarm om nettopp slike skader som Oskar ble utsatt for. De siste tre årene har avdelingen fått inn 26 personer med brannskadde håndflater. Hendelsene har skjedd etter nærkontakt med peis-dører, og nesten samtlige av pasientene er barn.

– Der er en uro i fagmiljøet, fordi vi opplever stadig flere av disse kontaktskadene, som stammer fra peiser og peis-innsats. Disse 26 skadde utgjør en klar økning fra tidligere år, sier Brekke.