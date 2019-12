Viser sin støtte til Arteta: – Du må følge drømmen din

Mikel Arteta er Arsenals nye manager etter å ha underskrevet en kontrakt som strekker seg frem til sommeren 2023.

37-åringen spilte for London-klubben i fem år. Den gang under Arsène Wenger – som mener spanjolen er den rette mannen for jobben, til tross for lite erfaring som hovedtrener.

– Jeg er en Arsenal-supporter og jeg støtter manageren som leder laget. Jeg tror Mikel Arteta mest sannsynlig har en bra fremtid. Han har lært mye i hans først rolle som assistenttrener, men etter det må han takle det faktum at han ikke har erfaring på toppnivå, sier Arsène Wenger til Goal.

70-åringen, som ledet Arsenal i 22 år, understreker også viktigheten av å få tilbake kulturen under hans regjeringstid i klubben.

– Han (Arteta, journ.anm) vil bli omgitt av støtte og få et godt miljø i klubben. Spesielt Arsenal er bygd på spesielle verdier, og det er det viktigste. Det som gjør kulturen i klubben så stor er først og fremst verdiene til klubben, og det må man respektere, sier Wenger.

Talentutvikler

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balague følger den spanske ligaen tett, og har fulgt Arteta siden akademitiden i Barcelona siden 1997. Han sier i en blogg på BBC, at en av 37-åringens styrker er talentutvikling.

– En av hans viktigste roller har vært å få frem det beste i spillerne ved å synliggjøre hva som mangler i spillestilen deres. Han har vært viktig for utviklingen til Raheem Sterling og Leroy Sané – som begge har innrømmet gjennom videoanalyse, korrigeringer på treningsfeltet og lange samtaler på kontoret, sier Balague på BBC sine sider.

– Guardiola sa til ham, før en ligakamp mot Arsenal, «Jeg hører deg bare på trening. Du skal avholde lagmøtet i dag. Du kjenner Arsenal bedre enn meg, forklar spillerne hva de må gjøre og hvorfor», fortsetter Balgue.

– Sikker på at han er klar

Etter at Arteta la fotballskoene på hylla ble spanjolen assistenttrener for Pep Guardiola i Manchester City, hvor han blant annet fikk med seg to seriemesterskap.

Og Artetas tidligere sjef roser sin landsmann for hva han har gjort for de lyseblå.

– Arteta har vært en strålende trener for Manchester City. Han har vist imponerende dedikasjon, hardt arbeid og kunnskap om fotball i hans tid hos oss. Han har virkelig vært en bidragsyter til klubbens prestasjoner de siste årene. Vi ønsker ham lykke til i sin nye rolle, og jeg er sikker på at han er klar for det, sier Pep Guardiola på en pressekonferanse.

– Når du har en drøm, kan du ikke stoppe den. Du må følge drømmen din, og Arsenal var selvfølgelig en viktig del av hans karriere som fotballspiller. Han reiser hjem, og Arsenal er en av de beste lagene i England. Jeg er helt sikker på han vil gjøre jobben helt strålende, fortsetter Guardiola.