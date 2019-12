– Billettinntektene er viktige for at vi skal opprettholde dagens tilbud, og derfor justerer vi prisene våre i tråd med kostnadsutviklingen i samfunnet for øvrig, sier administrerende direktør i Ruter, Bernt Reitan Jenssen.

Prisene går opp med 3,0 prosent for alle billettyper. Det vil blant annet gjøre at en enkeltbillett for én sone, som i dag koster 36 kroner, vil bli én krone dyrere.

Billettinntektene utgjør over halvparten av Ruters samlede inntekter og går i sin helhet tilbake til kollektivtilbudet.