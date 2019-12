Helikopteret hadde med seg noe proviant og utstyr til skipet, som ligger fast i isen nord for Svalbard.

Helikopteret landet ved skipet like før klokken 15. Det plukket opp tre personer før flymaskinen returnerte til Svalbard.

Medisinsk evakuering

– Vår del av oppdraget er medisinsk evakuering av en person på fartøyet. Det er ikke noe spesielt med dette oppdraget bortsett fra at dette fartøyet er gjenstand for spesiell oppmerksomhet, sier redningsleder Rune Danielsen til TV 2 fredag ettermiddag.

Kapteinen på «Lance», Stig Roaldsand, ba denne uken om evakuering av en hjertesyk mann som var i ferd med å gå tom for medisiner.

Helikopteret tok av fra Longyearbyen rundt klokken 12.45. Det var ventet tilbake i 17-tiden.

Stig Roaldsand sa til TV 2 fredag formiddag at han hadde bedt helikopteret om å ta med dynamitt, motorsag og proviant.

– Men dynamitt får de ikke fraktet, og motorsag fant de ikke i Longyearbyen, så det får bli med 50 kilo proviant, sa Roaldsand via satellitt-telefon.

Bom fast

Polarskutas oppdrag har vært å hente polfarerne Børge Ousland og Mike Horn, som har krysset Polhavet på ski.

Ousland og Horn ble tatt om i skipet 8. desember. Siden har mannskapet forsøkt å seile skipet tilbake til Svalbard eller til fastlandet, men skuta har stort sett vært frosset fast i isen.

Mannskapet håper at uvær skal få isen til å sprekke opp slik at fartøyet kommer seg ut i åpent farvann, men ifølge VG er det meldt pent og stabilt vær til over jul.