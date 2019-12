– Vi mener saken ble godt vurdert av retten og vil derfor ikke anke dommen, sier Andreas Meeg-Bentzen politiadvokat i Oslo politidistrikt.

Torsdag ble tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett dømt til 45 dager betinget fengsel for å ha brukt den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle (55) som vaskehjelp i en årrekke.

Fullbyrding av straffen utsettes med en prøvetid på to år, slik at Stålsett slipper å sone fengsel om han ikke begår nye lovbrudd de neste to årene.

Han dømmes også til en bot på 10.000 kroner. Stålsett samtykker til dommen.

– Dette er en dom som avdekker en sårbarhet i det norske samfunnet. Vi får ikke ro før våre folkevalgte finner løsninger i dette spørsmålet, sier Stålsett i en umiddelbar kommentar foran et samlet pressekorps etter domsavsigelsen.

Stålsett har sagt at han ikke vil anke dommen. Dermed blir dommen fra Oslo tingrett rettskraftig.