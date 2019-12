I kjølvannet av dieselgate-skandalen har mye blitt forandret hos Volkswagen. De har blant annet investert milliarder i sin elektriske satsning og har en klar ambisjon med den: Å bli verdens største produsent av elbiler.

Samtidig har flere modeller forsvunnet. Biler som Beetle, Scirocco, Phaeton og cabroleten Eos er alle borte fra utvalget.

Nå spøker det også for flere andre. Volkswagen vurderer blant annet å kutte i antall flerbruksbiler, en bilklasse som har tapt en god del salg de siste årene.

Til bransje-nettstedet Automotive News sier VWs finansdirektør Arno Antlitz følgende:

– Vi må se på om vi fortsatt trenger å ha tre flerbruksbiler i utvalget vårt, med Golf Sportsvan, Touran og Sharan.

Sharan lever farligst

Touran er den som selger klart best av disse, i årets 11 første måneder har VW levert ut nesten nøyaktig 70.000 eksemplarer i Europa. Det er for øvrig en nedgang på 14 prosent, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Golf Sportsvan har rygget 26 prosent, her er antallet 40.000. Mens den store flerbruksbilen Sharan står omtrent på stedet hvil, med et salg på 20.800 biler.

Av disse blir det antatt at det er Sharan som lever farligst. Dagens modell har vært på markedet i mange år og det begynner å haste med en oppfølger. Det vil kreve betydelige investeringer, som det kanskje ikke blir enkelt å regne hjem.

Temmelig nøkternt interiør i Sharan, men bilen har samtidig mange styrker.

Kjøper SUV i stedet

Det hører også med til saken at Volkswagen om ikke veldig lenge skal lansere elektrisk flerbruksbil. ID. Buzz heter den i konseptutgave. Dette er en bil som designmessig slekter på den legendariske Hippiebussen.

Den kommer både som personbil med mange fleksible seteløsninger – og som varebil. Den bør kunne appellere til mange av de samme kundene som Sharan, samtidig som den nok også har mye bredere nedslagsfelt enn en tradisjonell flerbruksbil.

Dagens Sharan har mange styrker, som god plass, syv seter, smarte interiørløsninger og også mulighet for 4x4. Men veldig mange bilkjøpere har de siste årene forlatt denne klassen, og heller kjøpt SUV. Det merker naturligvis også Volkswagen.

Til sammenligning har VW så langt i år solgt 245.000 eksemplarer av familie-SUV-en Tiguan, mens kompakte T-Roc har gått unna i 194.000 eksemplarer.

Skyvedører sikrer enkel adkomst til det smarte interiøret i Sharan.

Rimelig i bruktmarkedet

Selv om den forsvinner fra nybilutstillingen, vil Sharan så klart være å finne på bruktbilmarkedet en god stund til, selv om det ikke akkurat flommer over av biler der heller.

Du får en eldre Sharan som har gått langt og med et påtagelig omsorgsbehov for 8.000-10.000 kroner. Da snakker vi første generasjon som ikke akkurat var kjent for å være noen kvalitetsbil, særlig ikke i starten.

Vi tror derfor det kan være lurt å gå for en litt nyere utgave om du er ute etter en praktisk, men billig bil. En EU-godkjent 2005-modell med firehjulsdrift og en kilometerstand på under 200.000 skifter eier for rundt 50.000 kroner.

For 200.000 kroner får du andre generasjon Sharan, som kom i 2011, med mye utstyr og en grei kilometerstand, for 200.000 kroner.

En 2-3 år gammel bil som har gått rundt 30.000 kilometer må du fortsatt ut med rundt 400.000 kroner for.

