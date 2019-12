Det har vært noen tøffe måneder for familien Romøren etter at sjokkbeskjeden slo ned som en bombe i sommer.

Smertene Bjørn Einar hadde i ryggen, kom fra en svulst i hofta, og den var ondartet.

Sjelden kreftsykdom

Diagnosen var Ewing-syndrom — en svært sjelden kreftform som rammer kun 5-10 nordmenn i året.

Samtidig var kona Martine Remsøy Romøren (32) gravid med parets andre barn.

– Jeg gleder meg til å bli ferdig med behandlingen og starte på opptreningen. Det trenger jeg, jeg er i fantastisk dårlig form, sier Bjørn Einar Romøren (38) når God kveld Norge møter ham hjemme med familien i huset deres i Bærum.

Hektisk på fødestua

Parets datter kom til verden i slutten av juli, to år etter at de fikk sitt første barn, sønnen Fred.

– Vi hadde to senger på fødestua. Gubben fikk like mye oppmerksomhet fra sykepleierne som hun som skulle føde. Du lå vel mer på ryggen enn jeg gjorde den dagen, sier Martine til God kveld Norge.

Støtte fra hoppmiljøet

Romøren satte i 2005 verdensrekord i skiflyvning. Etter at han la skiene på hylla, har han holdt seg aktiv i miljøet, blant annet ved å jobbe som markedssjef for hopplandslaget.

– Det et litt rart å ikke se noe hopprenn nå. Jeg har ikke vært på åpningen på Lillehammer og det er en del reiser som du er vant til å ta nedover som du ikke gjør da, sier han.

Savner familien

38-åringen er midt i en 40 uker lang cellegiftbehandling, som skal være ferdig til neste år. Med to små barn kjenner han på det å være mye borte fra familien.

KREFTSYK: Bjørn Einar Romøren gleder seg til å bli ferdig med cellegiftbehandling. Foto: TV 2

– På en måte var det veldig hyggelig å få den første videoen hvor Fred står i bunnen av trappa og roper etter pappa, men det var litt trist også. Jeg skinna meg før jeg mista håret og det synes han var veldig rart, forteller Romøren.

Skal bli frisk

Romøren har litt igjen av cellegiften på nyåret før han er ferdig. Når han er ferdig skal det feires med champagne.

Men først skal den lille familien nyte julen sammen, uten for mye fokus på sykdommen.

– Jeg har alltid sagt at «jeg blir jo frisk» og da er det veldig mye lettere å komme seg gjennom det. Jeg vil heller fokusere på at man skal ha en fin jul enn at man skal tenke fremover på at man skal bli ferdig med behandlingen, avslutter Romøren.

