Svenske Jonas Larholm har nylig signert for Drammen håndballklubb, og fikk et gjensyn med en gammel lagkamerat.

– Det var spennende og kult å høre fra Drammen og Kristian (Kjelling).

Kristian Kjelling er trener i Drammen HK. Han mener Larholm kan bidra på flere måter.

– Først og fremst har han en kompetanse som spillestyrer, og han er veldig håndballintelligent. Det var grunnen til at vi ville hente Jonas.

Uproblematisk

Selv om Larholm og Kjelling er tidligere lagkamerater, mener Larholm det er relativt uproblematisk.

– Jeg har ikke noe problem med det. Er det Kristian som er trener, er det han som styrer og bestemmer. Slik må det være for at det skal kunne fungere smertefritt.

– Hvordan syns du det er å skille trener og spillerrollen?

– Jeg syns det er helt topp. Det er ikke noe problem i det hele tatt. Så lenge man behandler hverandre med respekt går det alltid bra, sier Kjelling.

Viktig kamp mot Elverum

Drammen ligger på 3.plass i Rema 1000-ligaen med 20 poeng, to poeng bak serieleder Elverum. Drammen møter nettopp Elverum lørdag, og Kjelling mener Larholm kan være en viktig brikke i den kommende kampen.

– Elverum er et godt lag, og det er viktig at vi vinner den kampen. Jonas har spilt mot mange gode lag i mange år, og er vant til å stå i de situasjonene når det koker. Det er alltid godt for en trener å vite at spillerne har vært i situasjonene før, og at de har prøvd det.

Se Drammen - Elverum på TV 2 Sport 2 og tv2sumo.no lørdag kl 18.00

Kjelling peker også på at det er viktig med ledere på banen.

– Under en kamp med mye publikum og støy fra tribunen, kan det være vanskelig for meg å formidle beskjeder til spillerne på banen. Da er det viktig å stole på spillerne og at de kan ta sine egne beslutninger. Jonas er en av de som kan stå i de situasjonene.

Larholm mener erfaringen hans kan komme godt med.

– Jeg er en del eldre enn de andre på laget, og har kanskje mer erfaring. Jeg tror jeg kan bidra med stabilitet og ro, samt en del taktisk. Å få være med på det taktiske og taktiske løsninger syns jeg er kult, og det motiverer meg.

Drømmer om seriegull

Dere tok dansk seriegull sammen i 2010, får vi se en reprise på det etter endt sesong?

– Det er ikke umulig, vi får jo håpe det. Alt er mulig. Jonas er en vinnertype som har vunnet titler, og det er det en grunn til. Jeg håper vi i Drammen kan kjempe om de gjeveste medaljene, sier Kjelling.

Larholm vil også gå etter seriegull.

– Om vi får alle biter på plass med det laget vi har, kan vi være med å kjempe blant topp fire i ligaen. Hvorfor ikke gå etter gullet? Det som driver meg er å stå øverst på pallen. Det er hard konkurranse, men ingenting er umulig. Når man går på banen, gjør man det alltid for å vinne. Det kommer jeg til å gjøre her også.