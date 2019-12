SISTE: Starliner har ikke nådd banen den trenger for å nå Den internasjonale romstasjonen ISS. Dette skriver CNBC, og viser til NASA-topp Jim Bridenstine.



Oppskytingen fredag skjedde med en Atlas V-rakett, og så ut til å gå som planlagt. Romkapselen er nå på vei til Den internasjonale romstasjonen (ISS).

Mye står på spill for Boeing, som sliter med en omdømmekrise i kjølvannet av ulykkene med 737 MAX-flyene.

Siden USAs romferjeprogram ble avsluttet i 2011, har NASAs astronauter vært avhengig av russiske Sojuz-fartøy for å komme seg til og fra romstasjonen. Det koster NASA 86 millioner dollar per tur, i tillegg til at det stikker i nasjonalstoltheten til mange amerikanere. Håpet er at amerikanskbygde fartøy fra Boeing og SpaceX kan settes i trafikk til ISS i løpet av 2020.

Fredagens test er ubemannet, den eneste «passasjeren» om bord er testdukken Rosie. Hun er kledd i Boeings nye blå romdrakt og iført et rødt pannebånd med hvite prikker – en referanse til Rosie the Riveter fra andre verdenskrigs propagandaplakater.

Boeings konkurrent SpaceX har allerede gjennomført en ubemannet test av fartøyet de har utviklet for NASA, Crew Dragon. Fartøyet gjennomførte en vellykket sammenkobling med ISS i mars, og vendte deretter tilbake til jorda. Testdukken som var med den gang ble kalt Ripley, etter Sigourney Weavers rollefigur i filmen «Alien».

Testdukkene er fylt med sensorer som skal måle påkjenningene de blir utsatt for, og dermed avklare om fartøyene er trygge for mennesker.

