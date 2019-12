Lillestrøm får en bot på 125 000 kroner på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere i oppgjøret mot Vålerenga.

Vålerenga har fått en bot på 175 000 kroner for forhold fra samme kamp. I skjerpende retning ble det lagt vekt på at kampstart ble utsatt og at kampen måtte stanses ved to anledninger som følge av bruken av det pyrotekniske materialet, samt at ett bluss ble kastet inn mot en av leilighetene som er plassert i bakkant av tribunen på stadion.

Oslo-klubben får også bot på 75 000 kroner på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under kampen mot Brann.

Da tok en av Vålerengas tilhengere et banner fra Brann-supporterne og løp ut på banen. Flagget ble senere påtent. Det ble også antent flere bluss.