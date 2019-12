– Svak konkurranse gir nordmenn høye mobildata-priser

– Dette får vi til fordi vi hvert år investerer langt over fire milliarder årlig i telenettet. Eksempelvis har Telenor dobbelt så mange basestasjoner i Norge som i Danmark, og vi fortsetter å bygge ut dekning for å sikre at alle i Norge skal være med på digitaliseringsreisen, legger han til.

Krokan legger til at en sammenlikning av mobiltilbudet i ulike land, må ta med totaltilbudet av tjenester.

– Telenor har i Norge bygget et mobilnett i verdensklasse, og vi har et rikt innhold i abonnementene. Dette får vi til fordi det fortsatt er attraktivt å investere i nordmenns mobilutvikling. Vi skal ha konkurransedyktige og gode priser. Samtidig må vi sikre at mobilbransjen makter å investere i nordmenns digitale fremtid. I Norge må vi ikke sakke akterut i digitaliseringen, og vi bør være stolte av at nordmenn har blant verdens beste mobilopplevelser, sier han.

Dyrt å bygge ut

Forbrukerrådets Inger Lise Blyverket sier til TV 2 at den norske geografien spiller inn på prisen.

– Samtidig sier dette bare noe om hvorfor det er så dyrt å være mobilkunde. Ser vi på inntjeningen per kunde, gjør Telenor og Telia svært god butikk i Norge, sier hun.

Konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: NTB Scanpix/Marit Hommedal

Konkurransedirektør Lars Sørgard sier til TV 2 at Konkurransetilsynet er kjent med studien, og at de vet om andre studier som gir liknende resultater.

– Vi mener dette viser at konkurransen er svak i det norske mobilmarkedet. Argumentet om at det er dyrt å bygge ut i Norge mener vi det ikke er hold i, da mobilnetteierne har høy lønnsomhet også når man tar høyde for investeringer. Da kan ikke kostnader alene forklare de høye prisene, sier han.

– Hvordan kan det ha seg at norske forbrukere må betale så mye mer enn våre naboer, for samme produkt?

– Det spesielle med norske mobilmarkeder er at vi kun har mobilselskaper med landsdekkende mobilnett, henholdsvis Telia og Telenor. Et tredje mobilnett er under bygging, i regi av Ice. Internasjonale studier viser at ett ekstra mobilnett kan ha en betydelig effekt på konkurransen i markedet. Det å legge til rette for et tredje mobilnett blir derfor et viktig tiltak i dette markedet, sier han og legger til:

– I 2018 ga vi Telenor et gebyr på 788 millioner norske kroner for å ha lagt et hinder i veien for en videre utbygging av det tredje mobilnettet. Forhåpentligvis vil dette bidra til at Telenor ikke nå fremover legger hindringer i veien for en videre utbygging av det tredje mobilnettet.

Glad for fokus

Tidligere i høst varslet regjeringen at de vil legge frem en stortingsmelding om konkurransesituasjonen i mobilmarkedet. Sørgaard forteller at digitaliseringsministeren har signalisert at departementet fremover vil ha fokus på infrastrukturbasert konkurranse og et tredje mobilnett.

– Det støtter vi fullt ut, sier han.

Sørgaard forteller at tilsynet lenge har vært opptatt av det han kaller konkurranseproblemer i norske mobilmarkeder.

– Så vi er glade for at andre også retter fokus mot disse problemstillingene. Som i alle andre markeder fortjener mobilkundene god konkurranse, gode tjenester og å slippe å betale for mye. I tillegg er disse tjenestene infrastruktur som legger til rette for verdiskapning i nær sagt alle andre næringer. Norge har ikke råd til dårlig konkurranse i mobilmarkedet, mener han.

– Beinhard konkurranse

Kommunikasjonsdirektør Anders Krokan i Telenor mener det er hard konkurranse på det norske mobilmarkedet.

– Det er i Norge beinhard konkurranse på mobil både i privat- og bedriftsmarkedet, og denne konkurransen handler ikke bare om pris, men også dekning, hastighet, kvalitet og sikkerhet. Derfor har det også frem til nå vært attraktivt å investere i norske mobilnett. Særlig i Danmark har konkurransen over flere år, presset aktørene til å skvise prisene, noe som går ut over inntjeningen og rammer investeringsevnen. Ensidig fokus på pris hemmer innovasjon og reduserer tjenestekvaliteten, sier Krokan.

Telia har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser fredag.