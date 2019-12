Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Med fremveksten av elektrisk mobilitet, dukker det også opp nye spørsmål. I Brooms nye elbil-guide, forklarer vi hva du bør vite, gjennom ti episoder. Her tar vi for oss de viktigste temaene for alle som har eller tenker å kjøpe elbil.

Dagens tema er hjemmelading.

Bare å plugge inn?

Det høres kanskje litt banalt ut. Å lade elbilen er vel ikke verre enn å ta ledningen som følger med, putte den ene enden inn i bilens ladekontakt og den andre i en stikkontakt, for eksempel på garasjeveggen?

Vel, riktig så enkelt er det faktisk ikke. Og det er det flere grunner til.

Ståle Frydenlund er seniorrådgiver og testansvarlig i Norsk elbilforening. Han er en av dem som har mest kunnskap om elbiler her til lands. I denne episoden møter vi ham på kontoret, og får mye verdifull informasjon rundt dette med hjemmelading.

Ståle har blant annet én veldig klar anbefaling: Den får du med deg i videovinduet øverst i denne artikkelen:

