Tidligere justisminister Tor Mikkel Wara blir seniorrådgiver og partner i First House.

Dette opplyser kommunikasjons- og konsulentselskapet på sine nettsider.

– Det føles som å komme hjem. Jeg ser fram til å igjen jobbe med dyktige kolleger i det jeg anser som Norges sterkeste kommunikasjonsmiljø, sier Wara i en uttalelse.

First House opplyser at Wara starter i jobben den 6. januar. Tor Mikkel Wara var med å skape First House i 2010, og kom fra byrået da han ble justisminister.

Wara har fremdeles karantene etter at han var justisminister, og har saksforbud i henhold til loven, skriver selskapet.