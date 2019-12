Som 37-åring holdt Petter på å dø av stress

– Plutselig sluttet kroppen å virke, forteller Petter Lende til God morgen Norge.

I juni 2013 hadde Lende mange lange dager på jobb før han skulle ut i sommerferie. Han var på jobben klokken seks om morgningen og var som oftest ikke hjemme før omtrent åtte på kvelden.

– Det var inn mot sommerferien, og alt skulle være perfekt til min arvtaker skulle ta over min stol mens jeg var på ferie, sier 43-åringen.

Men selv da han kom hjem fra jobb, tok ikke stresset slutt.

– Da var det hjem til barn, treninger osv. Så det blir en sånn helhetsprosess, sier Lende.

Det var NRK som omtalte saken først.

Petter Lende merket ikke på kroppen at han stresset mye. Han følte tvert i mot at han fungerte suverent, og at han var på toppen av verden. Det eneste Lende la merke til var at han sov lite og at han spiste dårligere.

– Du føler ikke du har tid rett og slett, forteller Lende.

Hjertet sluttet å virke

Men 6. juni 2013 sa kroppen hans stopp. Han var på kontoret og merket at han ble veldig syk.

TAKOTSUBO: 6. juni 2013 sluttet hjertet til Petter Lende å virke. Foto: Privat

– Det begynte å renne vann ut av hendene mine. Det så ut som jeg stod og dusjet, da jeg sto rolig, sier han.

Lende var likblek, og kollegene hans ønsket å ringe 113, men det ønsket ikke Lende. Han dro til fastlegen, som sendte han rett til sykehuset.

Venstre side av hjertet til den da 37 år gamle mannen hadde sluttet å virke, og han hadde bare 30 prosent hjertekapasitet. Petter Lende hadde sykdommen Takotsubo, også kjent som knust hjerte-syndrom. Det skyldes at hjertet bombarderes av stresshormoner.

Lege og forfatter Kaveh Rashidi forklarer tilstanden slik:

– Det er på samme måte som hvis du prøver å gå 40 mil. Lårene dine sier stopp, de vil ikke mer. Det er akkurat det samme greia med hjertet, forklarer Rashidi.

Det er et resultat av at man har stresset i mange år, og at det er noe som får begeret til å renne over.

– Det er derfor man har flest hjerteinfarkt nå i juletiden og i romjulstiden. For det går bra, man klarer å kompensere, også kommer de ekstra stressende greiene på toppen. Og da bikker det over, sier legen.

Dette er også grunnen til at det er flest hjerteinfarkt på mandager. Kroppen klarer å kompensere helt til det blir for mye stress. Dette kan få drastiske følger.

Måtte ta grep

Legene sa at det kom til å ta ett år før Petter Lende kunne komme tilbake til jobb. Seks måneder etter hans siste operasjon var han tilbake.