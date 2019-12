Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Med fremveksten av elektrisk mobilitet, dukker det også opp nye spørsmål. I Brooms nye elbil-guide, forklarer vi hva du bør vite gjennom ti ulike episoder.

Dagens tema er kjøp av ny elbil.

Nesten halvparten av alle nybiler i år er en elbil. Til neste år blir det enda flere. Og fra 2025 er målsetningen av vi kun skal kjøpe utslippsfrie nybiler.

Det betyr enorme forandringer i dette markedet. Og det gjør også at veldig mange av oss vil trenge informasjon og kunnskap, blant annet om hva vi skal tenke på når vi kjøper elbil.

– Hadde jeg bare tenkt på det...

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen har mye kunnskap om dette. I denne episoden av Elbilguiden deler han av denne kunnskapen.

– Å kjøpe elbil er naturligvis ikke totalt forskjellig fra å kjøpe en bil med bensin- og dieselmotor. Men noen ting er annerledes. Derfor er det viktig at man er bevisst på dette, slik at man ikke sitter der etter kjøpet med følelsen av "hadde jeg bare tenkt på det. eller det...". Foreløpig er dette også litt spesielt fordi utvalget av elbiler tross alt er ganske begrenset. Da er det desto viktig å ha klart for seg hva som er de viktigste kriteriene, for hver enkelt av oss, sier Vegard.

