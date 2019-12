Se Watford-Manchester United søndag fra kl. 14.30

Det kom frem på fredagens pressekonferanse.

– Han blir ikke solgt i januar, bekreftet Solskjær.

Pogba trener med resten av laget igjen etter et langt skadeavbrekk. Søndag venter en tøff bortekamp mot Watford. Den kommer trolig for tidlig for den franske stjernen. Solskjær vil ikke sette en dato på når Pogba er aktuell for å starte kamper.

– Han trener med oss nå, og det er et skritt i riktig retning. Han kan ikke spille denne helgen. Vi får se hvor lang tid det tar før han er klar til å spille, sier Solskjær.

Nordmannen skjønner at det er interesse rundt franskmannen.

– Selvsagt, men det er fordi han er en fantastisk spiller og har en karismatisk personlighet. Vi er glade for å ha Pogba her, fortsetter Solskjær.

Manchester United-manageren ønsket ikke å utdype hva Pogba har slitt med.

– Det var noe som vi virkelig trengte å få orden på, men jeg ønsker ikke å gi dere de medisinske detaljene. Han føler seg bra nå og blir bedre og bedre, sier Solskjær.

Det er lite som tyder på at ryktene rundt Pogba vil forsvinne når overgangsvinduet åpner.

– Det eneste som kan gjøres for å stoppe spekulasjonene er å spille bra når han kommer tilbake. Vi vet at han er en av verdens beste når han er skadefri, og han vil utgjøre en forskjell. Jeg håper fortsatt å se ham før 2019 er omme, men jeg kommer ikke å presse ham. Ankelen må være helt bra. Jeg kan ikke risikere noen tilbakeslag, sier Solskjær.