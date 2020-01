Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Med fremveksten av elektrisk mobilitet, dukker det også opp nye spørsmål. I Brooms nye elbil-guide, forklarer vi hva du bør vite, gjennom ti ulike episoder.

Dagens tema er lyn- og hurtiglading.

Christina Bu er generalsekretær i Norsk Elbilforening. Hun har mange års erfaring rundt alle aspekter ved å eie og bruke elbil.

Hun er derfor en naturlig person å snakke med når vi ønsker å få vite litt mer om hva som er smart å tenke på når man skal lade elbilen.

Hurtiglading – og lynlading

De fleste elbileiere trenger av og til å lade bilen på en ladestasjon. Da dukker det opp flere problemstillinger: Hvor er det best å lade? Hvor fort går det? Og hva koster det?

Hurtiglading er et kjent begrep for mange av oss. Etter hvert har også lynlading kommet til. Og visste du at enkelte biler kan ta imot veldig mye mer strøm enn andre?

I denne episoden gir Christina Bu oss en innføring i alt dette.

Få med deg klippet i videovinduet øverst i denne artikkelen.

