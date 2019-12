Torsdag ble det kjent at kong Harald (82) var sykmeldt med en virusinfeksjon.

Da Sylvi Listhaug og Terje Søviknes ble utnevnt til nye statsråder i ekstraordinært statsråd på onsdag, var det kronprins Haakon som utnevnte dem.

Fredag formiddag bekreftet assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gj. Gjeruldsen, at kong Harald fortsatt er sykmeldt.

– Jeg kan bekrefte at kongen fortsatt er syk. Kronprinsregenten leder statsråd i dag, sa Gjeruldsen til TV 2.

Nyttårstale

Det har blitt en årlig tradisjon at kong Haralds nyttårstale sendes på NRK hver 31. desember. Ifølge kilder TV 2 har snakket med, skulle innspillingen av årets tale ha funnet sted torsdag 19. desember.

– NRK har ingen kommentar, og henviser til Slottet, svarer kommunikasjonsansvarlig Linda Reistad på spørsmål om hvorvidt årets tale er spilt inn.

Gjeruldsen ved Slottet svarer følgende på spørsmål om årets nyttårstale.

– Jeg kan bekrefte at kongen er sykmeldt. Utover det har jeg ikke flere opplysninger.

Etter det TV 2 kjenner til skal det ikke være noen umiddelbar frykt på Slottet for at kongen ikke skal kunne holde årets nyttårstale.

Nyttårstalen pleier å spilles inn før jul. I år må innspillingen tilsynelatende utsettes til romjulen.

Kreftoperasjon

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen sier det er naturlig at kronprins Haakon holder nyttårstalen dersom han er regent ved nyttårsaften.

– Men så vidt jeg har forstått, regner man ikke med at kongen skal være sykmeldt lenge, sier Isaksen.

Om kronprins Haakon mot formodning holder årets nyttårstale, vil det ikke være første gang. Isaksen minner om talen i 2003, da kong Harald var sykmeldt etter kreftoperasjon.

– Fars sykdom kom veldig uventet og har preget oss alle. Nå ser vi fram til at han skal bli frisk og gleder oss til at han kan gjenoppta gjerningen sin, sa kronprinsregent Haakon i sin tale den gangen.

Isaksen sier det i seg selv ikke er noe i veien for at andre enn kongen holder nyttårstalen. Samtidig har kongens nyttårstale blitt en såpass lang tradisjon ved Slottet, at han tror eventuelle endringer vil legges godt merke til.

Jobber for myk overgang

Kronprins Haakon tar over stadig flere oppgaver etter sin far. Da Naruhito ble offisielt innsatt som Japans keiser i oktober, var det kronprins Haakon som tok turen.

– Det er en lang reise for en mann i 80-årene. At kronprinsen overtar flere av kong Haralds oppgaver, signaliserer at kongen begynner å bli en eldre mann, sier Isaksen.

Han påpeker at man har begynt en gradvis tilpasning til at kronprinsen en dag skal overta som landets konge. For noen år siden innførte Slottet en samordning med felles sekretariat for kongen og kronprinsen.

– Under kong Olav hadde kongen og kronprinsen hver sin stab. Nå har man lagt til rette for at tronskiftet skal gå enklere.

– Kong Harald er selvfølgelig fortsatt øverst, men jeg har inntrykk av at kronprinsparet i stor grad er med på avgjørelser. For eksempel var det kronprins Haakon som gikk offentlig ut og sa han skulle ta en prat med Märtha Louise, da det ble bestemt at hun skulle slutte å bruke prinsessetittelen i kommersielle sammenhenger. Det virket som det var kronprinsen som tok grep, sier Isaksen.