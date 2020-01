Bjørn Steinar (70) kan så vidt å gå – likevel nektes han handikapparkering

Det er nå ni år siden livet til Bjørn Steinar Reppen ble snudd fullstendig på hodet.

Han ble rammet av slag og måtte plutselig ha hjelp til alt. TV 2 treffer ham hjemme på Hellvik i Eigersund, sør i Rogaland.

– I begynnelsen var jeg helt lam i venstre fot og arm. Jeg satt i rullestol i ett år, sier han til TV 2.

Men så begynte ting å skje.

– Jeg hadde nesten gitt opp å få noe liv i foten og armen, men plutselig begynte jeg å røre litt på fingrene og så kom det seg etter hvert.

Etter omfattende trening ble han litt bedre, og selv om han fremdeles har store utfordringer med å bevege seg – klarer han nå å kjøre bil og går korte distanser.

Sliter med balansen

Han ble fortalt at han ville ha krav på handikapbevis for parkering, og søknaden hans ble først godkjent av Eigersund kommune.

– Når jeg da er på butikken og må bære varene så blir det tungt og vanskelig. Venstre arm fungerer ikke, sier Reppen.

På grunn av den dårlige balansen har han også opplevd å ramle inne på butikken.

Men da han søkte om fornyelse kom avslaget.

– Det er altså så dårlig. En skam synes jeg, sier 70-åringen.

AVSLAG: I flere år har Bjørn Steinar hatt tillatelse til å parkere tett inntil den lokale butikken. Det er det slutt på nå. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Kommunens vurdering

Det er det kommunale selskapet Eigersund Parkering som nekter ham handikapbeviset.

I avslaget heter det at det ikke foreligger noe «særlig behov for parkeringslettelser», fordi han ifølge legeerklæringen behersker en gangavstand på 100 meter.

– Hvor bevegelseshemmet må man være for å få et parkeringsbevis?

– Det er to ting som må være på plass. Det ene er at du må ha en legeerklæring som viser hvor bevegelseshemmet du er. I tillegg til det må du også tilkjennegi ditt parkeringsbehov, sier daglig leder Arne Stapnes.

Han vil ikke gå inn i detaljene i Bjørn Steinar sin sak, men sier at det i dette tilfellet ble vurdert dit hen at 70-åringen ikke oppfylte kravet om behov.

– Den nye forskriften sier at disse to tingene skal likestilles, sier han.

Saken har vært igjennom to klageinstanser, som begge har landet på samme konklusjon.

– Det koker altså ned til at noen hos dere mener at han ikke har behov for å parkere?

– Det er riktig.

LEDER: Arne Stapnes er daglig leder i Eigersund Parkering. Han forklarer at kommunen har tolket reglene i henhold til nye forskrifter. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Strengere regler

Den nye forskriften Stapnes viser til er utarbeidet av Samferdselsdepartementet og Veidirektoratet, og ble gjeldene fra 1. januar i 2017.

Her heter det at kommunen må ta hensyn til at «det i tettsteder med stor trafikk vil være stor etterspørsel etter parkeringsplasser, ofte større enn tilbudet».