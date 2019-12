Her er det fortsatt et lite håp om snø på julaften

Juleværet

Finnes det noen mulighet for hvit jul, til tross for mildværet? Ja, for noen, skal man tro meteorologen.

– Her i sør blir det bare svake lavtrykk frem mot julaften. Det blir litt bygevær her og der, men felles er det at det fortsatt er en ganske mild luftmasse, sier han og fortsetter:

– De plassene som mister snøen får den vanskelig tilbake.

Samtidig forteller meteorologen at det er en ørliten mulighet for at det kommer hvit nedbør på selveste julaften.

– Det er et lite lavtrykk i Skagerak mandag, som kanskje blir liggende på julaften og gi nedbør på Sør- og Østlandet. Luftmassene er av en slik karakter at du kan få det som snø i Oslo-området, sier han.

Hvit eller grønn jul

Skal man være helt sikker på hvit jul, bør man holde seg der det allerede er hvitt.

– Hvis det forsvinner nå og man er litt innover fra kysten på Østlandet, er det fortsatt et bittelite håp om at det kommer noe i løpet av lille julaften eller julaften.

– Kystnære områder på Sørlandet, Østlandet og Vestlandet, blir det nok grønt.

Det samme gjelder nordover i landet.

– I Nordland gjelder litt det samme som for Østlandet. Langs kysten der folk flest bor, peker prognosene på at nedbøren som eventuelt kommer, kommer som regn.

Nyttårsværet

Mildværet som ser ut til å dominere tiden frem mot jul, vil antakeligvis fortsette frem mot nyttår også.

– Når vi kommer ut til 3. og 4. juledag, ser det ut til at lavtrykksaktiviteten i Atlanteren drar seg litt opp, sier han og forklarer at dette antakeligvis vil gi sterkere vind frem mot nyttår.

– Men fortsatt er det et ganske mildt regime. Det kan snu, men det er lite som tyder på kalde forhold.