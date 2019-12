Erling Braut Haaland (19) kan være nær en overgang til Manchester United.

Flere kilder opplyser til TV 2 at Haaland var på plass på Sola sammen med pappa Alfie Haaland fredag formiddag.

Nå skriver Aftenbladet at Haaland sjekket inn på flyet til Manchester, som lettet fra Sola kl. 09.46. Overfor TV 2 vil ikke pappa Haaland bekrefte om han og sønnen sitter på flyet til Manchester.

Manchester United er sammen med Borussia Dortmund og RB Leipzig de heteste kandidatene til å sikre seg underskriften til 19-åringen, som har tatt den europeiske fotballscenen med storm denne sesongen.

Team Haaland har lenge sett på Bundesliga som det mest naturlige steget videre i karrieren fra Østerrike og Red Bull Salzburg, men koblingen mellom 19-åringen og Ole Gunnar Solskjær fra tiden i Molde er ikke til å komme bort fra. Ifølge Bild blir Red Bull-kollega Leipzig priset ut av kampen som følger av et lønnskrav på 80 millioner kroner.

Det åpner muligheten enda mer for Borussia Dortmund. United vil ikke ha noen problemer med å svare på Bundesliga-beilernes økonomiske forslag.

– Det er mye spekulasjoner. Du vet at vi ikke kommenterer det. Erling har hatt en fantastisk karriere i Salzburg. Så han vet vel hva han har lyst til å gjøre , sa Solskjær til TV 2 forrige helg, uten at han ville bekrefte om han var i Tyskland for å møte Haaland tidligere i uken.

