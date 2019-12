Elbilene har kommet for fullt i Norge de siste årene. Vi har passert 250.000 elektriske biler på norske veier. Og mange flere skal det bli.

Med fremveksten av elektrisk mobilitet, dukker det også opp nye spørsmål. I Brooms nye elbil-guide, forklarer vi hva du bør vite, gjennom ti ulike episoder.

Dagens tema er vinter og kulde.

– At elbiler oppfører seg annerledes på vinteren enn i 20 varmegrader på sommeren, har veldig mange eiere fått erfare. Det er virkelig stor forskjell på rekkevidden her. Samtidig som man også kan påvirke dette gjennom kjørestilen, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Varmepumpe er viktig

– Tenker bilprodusentene nok på vinteregenskaper når de lager elbiler?

– Det varierer nok litt. For norske forhold er det viktig med varmepumpe, varmeseter og varme i rattet er også veldig smart. Det kan faktisk også spare deg for en god del strøm, ved at du kan ha litt lavere temperatur inne i bilen når du bruker dette. Det er ikke bare rekkevidden som blir påvirket heller. Temperaturen i selve batteripakken har også mye å si for hvordan bilen lader. Her er det rett og slett mange ting det er smart å vite, sier Benny.

Han legger til:

– Målet vårt med Brooms elbilguide er å gi gode svar på alt både erfarne og helt ferske elbileiere lurer på. Og vi starter altså med vinter og kulde.

