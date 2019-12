Ramsey Bearse (29), som i 2014 ble kåret til Miss Kentucky, erklærte seg skyldig i å ha sendt nakenbilder på Snapchat til en 15 år gammel elev, skriver Ekstra Bladet.

Tilståelsen kommer ett år etter at hun ble pågrepet og siktet. Guttens foreldre hadde funnet nakenbilder av henne på guttens mobiltelefon, ifølge ABC 8 TV.

Var fysikklærer

Kvinnen som ble suspendert fra jobben som fysikklærer som følge av saken, forklarte i retten at bildene egentlig skulle vært sendt til ektemannen.

– Siden jeg er den voksne, og han bare er en tenåring, er dette min skyld. Jeg påtar meg all skyld, sa hun i retten.

Under rettssaken kom det frem at gutten også hadde sendt nakenbilder til henne. Kvinnen forklarte handlingene sine med at hun fikk panikk, og handlet i frykt da 15-åringen hadde bedt henne sende flere bilder.

Hun har erklært seg skyldig i besittelse av bilder med seksuelt innhold av barn under seksuell lavalder. 29-åringen kan bli dømt til to års fengsel når dommen faller 17. januar.

Ifølge nyhetsbyrået AP kan kvinnen også bli registrert som sexforbryter for resten av livet, og ha prøvetid opp mot 50 år etter løslatelsen.