– Vi spurte om de hadde mulighet til å ta med dynamitt, motorsag og proviant, sier kaptein Stig Roaldsand til TV 2 via satelitt-telefon fredag formiddag.

– Men dynamitt får de ikke fraktet, og motorsag fant de ikke i Longyearbyen, så det får bli med 50 kilo proviant, sier han.

Mannskapet om bord på polfartøyet har vært fast i isen i Polhavet i flere dager. De har jobbet med å lage sprekker i isen, slik at de vil sprekke opp når det kommer nye værforhold.

Det er til dette arbeidet de ønsker motorsagene og dynamitten.

Evakuerer tre

Roaldsand har i flere dager uttrykt bekymring overfor Hovedredningssentralen Nord-Norge om en av personen om bord – en mann med hjertesykdom som nå har gått tom for medisiner.

Fredag er det besluttet å hente ut mannen.

– Vi har fått beskjed om at når de først er her, kan vi evakuere to personer til. Vi har ikke besluttet hvem det blir, sier Roaldsand.

– Blant de om bord er det to VG-journalister. Er det snakk om å evakuere dem?

– Det blir nok ikke dem, vi må se på hvem som har størst behov, sier han.

HRS på sin side sier det er en standard medisinsk evakuering, og at vurderingen om hvor mange som skal med blir en operativ vurdering som må gjøres på stedet.

– Det er prioritet på én person, men vi vet ikke om de tar med flere. Det blir en vurdering som gjøres av crewet, sier Olav Bjørgaas ved Hovedredningssentralen til TV 2.

Venter på vind

«Lance» står for tiden fast i isen i Polhavet nord for Svalbard, etter å ha plukket opp polfarerne Børge Ousland og Mike Horn etter at de gikk på ski 87 dager over isen på Polhavet via polpunktet. De ble plukket opp av fartøyet 8. desember.

For polfarernes vedkommende er det ikke noe alternativ å bli med på en eventuell evakuering.

– De har et prosjekt de har jobbet med i flere måneder, og som de ønsker å fullføre, sier deres talsperson Lars Ebbesen til TV 2.

Det er meldt vind som kan være gunstig for det is-faste fartøyet de neste dagene.

– Nå må naturen bare få gjøre sin jobb, sier Ebbeseb.

Også kapteinen bekrefter at de nå venter på uvær.

– Nå venter vi på at isen kan begynne å slippe tak i oss, sier Roaldsand.