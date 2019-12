I programmet «Værjegeren» skal Eli Kari Gjengedal (48) vise oss landet vårt gjennom værets perspektiv.

Som TV 2s utsendte værjeger har hun reist landet rundt på jakt etter det norske været.

Vingård og Ishotell

Seerne får oppleve nydelige bilder av norsk natur og vær, i tillegg til møter med spennende folk.

– Vi har vært i Alta i nord til Lindesnes i sør. Vi har spist stillehavsøsters på Rogalandskysten og besøkt vingård på sørlandet. Vi har overnattet på fyr, i telt i en slalombakke og i et ishotell, forteller Eli Kari til TV 2.

Oppvokst med ruskevær

Som vestlending har Eli Kari alltid elsket mye vær og vært opptatt av hvordan været oppfører seg.

ALTA: Eli Kari på værjakt i Alta. Foto: TV 2

Allerede som lite jente lærte hun seg lokale værtegn for Nordfjord, der familien hadde gård. Været hadde mye å si for arbeidshverdagen på gården.

– Ellers herjer jo været inne i Sognefjorden på vinteren. Mange ganger har vi vært uten ferje eller innesperret av ras og ikke kommet oss noe sted. Da er du i værets vold og da er det lurt å spille på laget med været. Du får ikke gjort noe med det, rett og slett. Værvarsling er spennende og hver dag får du fasiten midt i fleisen. Stort sett treffer vi og får «god karakter» i StormGeo, sier Eli Kari.

Klimaendringer

Eli Kari er enig i at klimaendringene reflekteres godt i været vi har for tiden. Hun er opptatt av at været er et produkt av klimaet.

– Noe skjer og jeg har fulgt med på denne endringen i over 20 år. Det er hele ni år siden vi sist hadde hvit jul i Bergen. Det er en tankevekker. Det blir varmere, villere og våtere. Havet stiger og vi må endre levesettet vårt. Jeg skulle ønske vi fokuserte mindre på klimaangsten og mer på hva vi skal gjøre nå og hvordan vi må omstille oss. Blir vi skremt, blir vi lammet. Løft blikket og se på hva vi har her og nå og hvordan vi skal forvalte det på riktig måte fremover. Det er mitt motto, avslutter Eli Kari Gjengedal.

Se «Værjegeren 2019» på TV 2, søndag 22. desember kl. 19 på TV 2, og på TV 2 Sumo.