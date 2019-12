Lille Volkswagen e-up har i flere år vært en av de aller rimeligste elbilene i det norske markedet.

Nå har den fått en omfattende og viktig oppgradering, med blant annet kraftig økning i rekkevidde. Samtidig får den også to søstermodeller, i form av Skoda Citigo e iV og Seat Mii Electric.

Vi i Broom var tidligere i høst i Nederland og kjørte Citigo e. Nå har de aller første eksemplarene av de tre bilene kommet til Norge – importøren viste dem frem denne uken på et arrangement for pressen.

Bortsett fra logoer, lyktene og noen andre mindre detaljer, er de tre helt identiske. Prisene er også svært like, de varierer med bare noen tusenlapper.

Her snakker vi fra 176.000 kroner (Citogo e), via 179.900 for Mii Electric – til 181.900 kroner for e-up!

Dette er det første, registrerte eksemplaret av Skodas nye elbil i Norge.

Solid frakjørt

Importøren venter seg betydelig salg av alle tre. Så har de da også svært få reelle konkurrenter.

Den billigste elbilen i Norge har lenge vært pioneeren Mitsubishi i-MiEV. Den har også søstermodeller fra Citroën og Peugeot, og den rimeligste av disse har i høst blitt solgt for 129.900 kroner.

I praksis er denne modellen nå solid frakjørt på alle områder, og det er ikke lenge til den forsvinner fra markedet. Dermed har de tre trillingene fra Volkswagen-konsernet på mange måter dette markedet for seg selv.

VW e-up! har vært på markedet i mange år, nå er rekkevidden blitt betydelig lengre.

260 kilometer rekkevidde

Det viktigste ved oppgraderingen i år er utvilsomt rekkevidden. Energikapasiteten ble økt fra 18,7 kWt til 32,3 kWt, det er en økning på 72,7 prosent. Forventet effektforbruk er 12,7 kWt/ 100 km.

Med dette skal de tre klare 260 kilometer, etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Ved pen kjøring og sommertemperaturer bør dette være realistisk, på vinteren er nok rundt 150 kilometer mer sannsynlig.

I forhold til normalt bruksmønster på så små biler, er nok dette tilstrekkelig for de aller fleste. Her er vi i klassen for bybiler, de tre har kompakte ytre mål og er registrert for fire.

Seat har kjørt svært gunstige abonnementstilbud på Mii Electric i år, det har også gitt godt salg.

Ventelistene er borte

Når Volkswagen-konsernet kan tilby såpass god rekkevidde til disse prisene, er det helt klart noe som setter de andre kompakte elbilene i markedet under press.

Her har også leveringsssituasjonen endret seg på mange modeller i løpet av 2019. Ventelistene er borte på flere biler, dermed er også markedet i bedre balanse enn tidligere. En rekke nye modeller er også på vei inn. Det gjør at vi nok også kan vente prisnedgang på enkelte biler fremover.

