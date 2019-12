Tre personer ble skutt og drept torsdag mens de protesterte mot den nye loven.

Uroen har nå vart i over en uke. Sinnet er rettet mot landets hindunasjonalistiske regjering som har fått gjennom en ny, omstridt statsborgerskapslov.

Den åpner for at tusenvis av innvandrere fra nabolandene Afghanistan, Pakistan og Bangladesh kan få statsborgerskap. Men loven gjelder ikke for muslimer, kun for personer som tilhører en minoritet i de tre landene.

PROTESTERER: Buddhister, kristne, hinduer, jainister, parsere og sikher som flyttet til India før 2015, kan få indisk statsborgerskap. Loven har utløst protester fordi den ikke gjelder for muslimer. Foto: Ajit Solanki