De har solgt flere tusen elbiler i Norge allerede, men egentlig er det først neste år den virkelig store elbilsatsingen fra Volkswagen starter. Da kommer ID.3 som er første bil ut i det som skal bli en rikholdig familie av elbiler.

VW har allerede vist oss flere konseptmodeller av det som er på gang. Her snakker vi blant annet flere SUV-er, sporty sedan, stasjonsvogn og ikke minst: En ny utgave av den legendariske Hippiebussen som skal selges som både flerbruksbil og varebil. Den er det mange som gleder seg til!

Den er kanskje ikke like fancy, men VW har en annen modell på gang som også vil bli svært viktig: Nemlig en innstegsmodell til hele ID-familien. Og den gir de oss nå en forsmak på, i form av et julekort.

Erstatte e-up!

Det viser silhuetten av en bil som foreløpig har konseptnavnet ID. Entry. Denne har det gått rykter om en god stund, blant annet at startprisen skal legge seg under 200.000 kroner.

Da er det også nærliggende å tenke på dette som en erstatter for dagens elektriske e-up! som nå begynner å trekke på årene. Rekkevidden ligner også på denne. Etter en større oppgradering, har e-up nå rekkevidde rundt 260 kilometer. Det blir det også antatt at den nye innstegsmodellen vil få. Kanskje også med en versjon som har mindre rekkevidde enn dette også.

Volkswagen-konsernet har fornyet sin minste elbil i år. Her er Skodas utgave som heter Citigo e.

Golf-plass innvendig

VW sikter nemlig bilen inn mot typisk bybruk og regner med at den for mange vil være bil nummer to eller tre.

ID. Entry vil imidlertid bli noe større enn e-up!. Det blir antydet at den skal bli 3,80 meter lang, dermed litt midt-mellom e-up! og ID.3. Den elektriske drivlinjen gir gode muligheter for å utnytte plassen optimalt. Dermed ligger det an til plassforhold tilsvarende dagens VW Golf.

Akkurat som med e-up! er det ventet minst to søstermodeller. Det betyr at også Skoda og Seat får sine versjoner. Det er også ventet en egen utgave tilpasset det kinesiske markedet.

Neste år kommer denne: ID.3 er først ut i Volkswagens store elbil-offensiv.

Billigere i bruktmarkedet

Ved å gi e-up! en oppgradering og også lengre rekkevidde i år, har VW kjøpt seg litt ekstra tid. Det betyr at de ikke har bråhast med å få ID. Entry ut på markedet, det blir antydet at den vil være plass innen tre år.

VW er forresten allerede godt representert med elbiler i bruktbilmarkedet. Første generasjon e-up! og tidlige utgaver av e-Golf har blitt presset ganske mye i pris i løpet av 2019. Så hvis du ikke har lyst til å vente til ID-debuten og vil bruke minst mulig penger, kan du sikre deg den elektriske minstemannen e-up! fra rundt 60.000 kroner.

Storebror e-Golf starter nå på rundt 125.000 kroner. Da er det biler med relativt høy kilometerstand, lite utstyr og offisiell rekkevidde på 190 kilometer som gjelder.

