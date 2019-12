Heerenveen bekrefter at tromsøværingen Runar Espejord (23) har signert en kontrakt for klubben. Det gjør ham til Heerenveen-spiller når overgangsvinduet åpner 1. januar.

Kontrakten strekker seg to og et halvt år frem i tid.

Spissen scoret fem mål på 18 kamper for Tromsø, som rykket ned fra Eliteserien etter uavgjortkampen mot Stabæk i siste serierunde.

Espejord har slitt en del med skader de siste årene, men TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen tror at det kan bli suksess om helsen holder seg.

– Obos-ligaen var nok helt uaktuelt for ham nå. For Tromsø sin del får de inn godt med penger. Nedrykket gjør at de kommer til å få store utfordringer med økonomien, derfor passer dette salget bra, sier Mathisen.

Ifølge Nordlys sitter Tromsø igjen med fem millioner kroner etter salget av Espejord. Summen kan stige dersom 23-åringen blir en suksess i Nederland.

I Heerenveen blir Espejord lagkamerat med tidligere Vålerenga-spiller Chidera Ejuke. Han går samtidig i fotsporene til blant andre Martin Ødegaard, Morten Thorsby og Tarik Elyounoussi.