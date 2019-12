De fleste har opplevd å få en gave som man av ulike grunner er nødt til å bytte, for eksempel sko som ikke passer eller kanskje en jakke i en annen farge enn den man egentlig ønsket seg.

I slike tilfeller er det lurt med byttelapp for å forsikre seg om at gaven enkelt kan byttes, minner Forbrukerrådet om.

– Det er ergerlig og lite miljøvennlig at gaver havner i skapet. Bruk romjulen til å bytte gavene som ikke passer. Har du fått en bukse i feil størrelse eller dobbelt opp av samme bok, har vi rådene til deg for et sømløst bytte, sier seniorrådgiver og jurist Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

To av fem bytter julegaver

27. desember er den store byttedagen, og to av fem nordmenn bytter julegaver, ifølge en undersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet i fjor.

Ifølge undersøkelsen ber litt over halvparten om byttelapp når de kjøper julegaver. Byttevilkårene varierer veldig fra butikk til butikk.

– En del store kjeder gir svært rause byttevilkår. Noen steder kan du få tilbake pengene for en ubrukt vare etter et halvt år. Andre lar deg teste det du har kjøpt i en måned, før du kan levere det inn og få pengene tilbake, opplyser Forbrukerrådet.

Menn kjøper dyrest gave

Nordmenn bruker 5.700 kroner i snitt på julegaver i år, viser en fersk undersøkelse utført av YouGov for Danske Bank.

Undersøkelsen viser også at menn er villig til å bruke om lag tre ganger så mye penger på én enkelt gave enn det kvinner er. Menn svarer at de er villige til å betale 5.606 kroner for én gave, mens kvinner i snitt svarer 2.055 kroner.

To av tre mener at julegavehandelen har tatt overhånd, men kun 15 prosent synes de selv kjøper for mange gaver til jul. Totalt planlegger hver enkelt nordmann å kjøpe elleve julegaver i snitt.