Under en lokal festival i Riverside, California tidligere denne måneden, satt mannen seg ned hos en karikaturtegner og bestilte et portrett av seg selv.



Da karikaturen var ferdig og tegneren forventet betaling, bestemte den tegnede mannen seg for å stjele kunstnerens pengepung og løpe avgårde.

Pungen inneholdt omlag 500 dollar, drøyt 4500 norske kroner. Mens tyven kom unna med pengene, kan forbrytelsen neppe ha vært særlig nøye planlagt – han glemte nemlig å ta med seg karikaturen.

– Kjenner du igjen denne karikaturen? Og nei, vi tuller ikke, skriver Riverside Police Department på Facebook.

Politiet forteller videre at karikaturen er av den mistenkte, men opplyser for sikkerhets skyld at den mistenktes trekk selvsagt er overdrevet fremstilt.

Karikaturen har blitt delt over 400 ganger siden politiet etterlyste mannen, men den tegnede tyven er fremdeles på frifot.