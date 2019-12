Demokratene debatterte i skyggen av riksrett

Dagen etter at Representantenes Hus stemte for å stille Donald Trump for riksrett, var det uunngåelig at presidenten kom opp under demokratenes debatt.

Mens alle av debattens syv deltakere støtter riksrettstiltaen, er det amerikanske folket langt mer splittet: 46 prosent av befolkningen vil fjerne Trump fra Det ovale kontor, ifølge FiveThrityEight.

Samlet front mot Trump

Med utgangspunkt i denne splittelsen, spurte programleder Judy Woodruff kandidatene om hvordan de ville lede USA fremover.

– Riksrett er en nødvendig av hensyn til grunnloven, svarte tidligere visepresident Joe Biden. Mannen som leder på meningsmålingene lovet å «gjenopprette presidentskapets integritet» om han skulle bli valgt.

AMPERT: Joe Biden og Bernie Sanders enes om riksrett, men lite annet. Foto: Justin Sullivan/AFP

– Trump er en sykelig løgner, la Bernie Sanders til. Senatoren fra Vermont vil være et av jurymedlemmene under riksrettsaken, og lovet å kjempe for å få presidenten fjernet i Senatet.

– Han er den mest korrupte presidenten i historien, sa Elizabeth Warren. Hun påpekte at Donald Trump gikk til valg på å «tømme sumpen» i Washington D.C., og anklaget presidenten for å bryte dette løftet ved å lede en korrupt administrasjon.

Med en oppslutning på 15 prosent blant demokratenes velgere, ligger Warren et stykke bak Joe Bidens 27,9 og Bernie Sanders sine 19,7, ifølge RealClearPolitics. Bak fronttrioen ligger ordfører Pete Buttigieg med 8,6 prosents oppslutning. Ordføreren har fått en oppsving de siste ukene – spesielt i statene Iowa og New Hampshire, hvor de første valgene finner sted.

BARKET SAMMEN: Det var på forhånd knyttet forventninger til oppgjøret mellom Pete Buttigieg og Elizabeth Warren. Foto: Chris Carlson/AP

– Presidenten ga ikke Representantenes hus noe alternativ. Vi kan ikke gi etter for følelsen av håpløshet. Dette er vår sjanse til å stå opp mot denne følelsen av håpløshet, sier Buttigieg om riksrettstiltalen.

Barket sammen

Buttigiegs oppsving har ikke gått de andre kandidatene hus forbi, og det var forventet at kandidaten ville angripes fra flere hold i natt. Elizabeth Warren levde opp til spådommene, og gikk hardt ut mot Buttigieg.

Ordføreren fra Indiana har tidligere fått kritikk for sine skjulte, velstående donorer, noe Warren visste å utnytte.

– Jeg selger ikke tiden min. Jeg er ikke sammen med millionærer og milliardærer, innledet Warren.

– Milliardærer i vinkjellere bør ikke få velge USAs neste president, sa Warren, og pekte på hvordan Buttigieg serverte vinflasker til over 8000 kroner stykket under en mye omtalt innsamlingsaksjon.