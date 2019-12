Den tyske radiokanalen Bayerischer Rundfunk melder at medarbeidere på kontoret i den tyske byen Nürnberg ble oppmerksomme på at det fantes en hemmelig mappe med følsomme personopplysninger.

Mappen skal ha inneholdt informasjon om ansattes helseproblemer, menstruasjonssyklus, og hvilke sexpartnere de har hatt.

Radiokanalen skriver at ledelsen rutinemessig skrev ned informasjonen de fikk fatt på etter samtaler enten en-til-en, eller over lunsj.

Motivet for informasjonsinnhentingen er uklart, ledelsen ved Nürnberg-kontoret har ikke svart kanalens henvendelser.

Politiet i Hamborg omtaler saken som en kjempeskandale.

– Kvalitativt og kvantitativt er det tale om en massiv overtredelse av databeskyttelsereglementet, og dette er helt sikkert uten sidestykke i år.

Motegiganten risikerer en bot på over 20 millioner euro.

H&M sentralt sier at de ser svært alvorlig på saken, og at det er «uakseptablet at vi har medarbeidere som er rammet av dette», skriver Ekstra Bladet.