Se Carho Hansens nydelige scoring i vinduet øverst!

Knøttlille Grüner har fått et tøft møte med Get-ligaen.

Etter 24 kamper stod Oslo-klubben med fattige sju poeng. Forrige seier kom mot Manglerud Star 26. oktober.

Siden hadde de tapt elleve kamper på rad, flesteparten med stygge sifre.

Torsdag kveld brøt Grüner marerittrekken med en sterk 6-3-seier over Frisk Asker. Det gjorde tabelljumboen etter en svært imponerende andre periode.

Sensasjonell periode

Da lå hovedstadsklubben under 0-1. Scoringer av Niklas Anders Sundfors, Trym Auren, Marius Carho Hansen og Jesper Öhrvall sørget for at Grüner ledet 4-1 før siste perioden. Skuddstatistikken var 17-8 i favør tabelljumboen.

Marius Carho Hansens første mål var av det vakre slaget. Se fulltrefferen øverst i saken!

I tredje periode slo Frisk Asker tilbake. Fredrik Bjørndal reduserte, før Mikael Dokken styrte inn 3-4. Men da den regjerende norgesmesteren presset på for utligningsmålet, punkterte Carho Hansen kampen ved å sette inn sitt andre for dagen kort tid før slutt. Öhrvall fikk så æren av å runde av scoringsballet.

Dermed kunne tabelljumboen glise for en knallsterk og etterlenget seier. De er nå oppe i ti poeng. Det er fortsatt ti poeng opp til Manglerud Star på plassen foran, og 14 til Narvik på den siste sluttspillplassen.

Stavanger Oilers vant enkelt

Serieleder Stavanger avgjorde med tidlig scoring i hver av de tre periodene da Sparta ble slått 6-1. Mathias Trettenes scoret etter 1.15 av den første perioden, Thomas Berg-Paulsen etter 1.53 av den neste og Dan Kissel etter 0.37 av den siste. Dermed sto det 3-0.

Magnus Nilsen reduserte på en keeperretur i undertallsspill etter halvspilt 3. periode, men det tirret bare hjemmelaget. Kissel ble like etter tomålsscorer i spill fem mot tre. Markus Vikingstad økte med en frekk backhandscoring før Simen Talge fastsatte resultatet.

Sparta kom veldig skjevt ut foran 3849 tilskuere i Stavanger, og før det var spilt to minutter hadde Emil Martinsen Lilleberg pådratt seg matchstraff for usportslig oppførsel i en kamp som endte med 79 utvisningsminutter.

(©NTB/TV 2 Sporten)