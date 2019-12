Håndballtalenter tvinges til å spille på omstridt arena

LERØYserien er en landsserie i håndball for Jenter 18 og Gutter 18 (spillere født 2001 eller senere). I siste runde samles alle lagene i samme arena, og de siste kampene blir spilt.

I år er runden satt til å være I Oslofjord Arena. Idrettsanlegget er en del av Oslofjord Convention Center som eies av Brunstad Christian Church (Smiths venner).

– Vi blir på en måte tvunget til å spille og bo der, og spytte inn masse penger. Det mener jeg krasjer med noen av de verdiene som Håndballforbundet selv sier er viktig, sier Ellingsrud Jenter 18-trener Thomas Sigolsen.

Innlegget som skapte debatt

Sigolsen publiserte onsdag et innlegg på en Facebook-gruppe for trenere i Håndball-Norge. Der har han fått massiv støtte av flere trenere. I innlegget støtter han tanken om at alle lagene blir samlet på samme sted i siste runde, men stusser over at Norges Håndballforbund har lagt LERØY-runden i i Oslofjord Arena.

– Det er mange unge i dag som sliter med å komme ut med legningen sin, de er usikre på seg selv. Det er helt sikkert noen blant disse unge håndballspillerne som skal ned dit den helgen.

Ellingsrud-treneren viser til Brunstad Christian Church (Smiths venner) sitt syn på homofili. Ifølge aktivkristendom.no, mener Brunstad Christian Church (Smiths venner) at å praktisere homofili er en synd.

Seksualdriften vår er ikke en synd. Men seksuelt begjær utenfor ekteskapet mellom en mann og en kvinne er det Bibelen kaller «lyster», og å gi etter for dem er synd. Dette inkluderer sex før ekteskapet, utenomekteskapelig sex, å leve ut urene seksuelle tanker, pornografi – og å praktisere homofili. aktivkristendom.no

Sigolsen trekker frem punktene Norges Håndballforbund har lagt ut på sine hjemmesider om hva en trener skal gjøre for spillerne sine.

Skape en trygg arena for utøvere som ønsker å være åpen om sin seksuelle legning. Norges Håndballforbund

– Jeg syntes det blir litt krasj når håndballforbundet har valgt å legge ut på sine sider at de tar den kampen mot homofobi veldig seriøst. De skriver også at det er viktig at trenere er tydelige og støtter utøverne sine i den kampen. Da skjønner jeg ikke hvorfor de har lagt runden der.

Tidligere landslagskaptein Gro Hammerseng-Edin mener at å drøfte ulike synspunkter rundt for eksempel valget av spillested er en sunn debatt.

– Jeg er glad for at det finnes mennesker som er opptatt av å bruke stemmen sin for å jobbe for at det skal oppleves trygt og åpent for alle i idretten. Det vet jeg Norges Håndballforbund også er opptatt av.

– Vi tar reaksjonene på alvor

Generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud, forteller at de har stor respekt for reaksjonene som har kommet fra idrettslag og trenere.