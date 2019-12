I et innlegg på Instagram skriver Jan Thomas:

«Uvirkelig at du er borte. Du vil alltid være i mitt hjerte. Kjære Gud så vanskelig dette er. På gjennsyn gutten min.

Kjendisstylisten skaffet seg hunden sammen med sin tidligere ektemann Christopher Mørch Husby (30) for seks år siden.

– Kennedy var den siste valpen i kullet. Vi fant ham på et gårdsbruk på Dokka. Ingen ville ha valpen med det lille hodet og de lange fremlabbene. Vi syntes han var ver-dens søteste, forteller Jan Thomas til Se og Hør.

Da Jan Thomas og Christopher gikk hvert til sitt i 2013 bestemte de seg for å dele ansvaret for hunden.

– Vi ble enige under separasjonen at Kennedy ikke skulle merke noe til at vi gikk fra hverandre. Hunden ble på mange måter limet i forholdet, som gjorde at vi måtte forholde oss til hverandre på en god måte, sier Jan Thomas videre til magasinet.

Ifølge Se og Hør fikk den lille hunden kreft. Klokken 12.30 onsdag 27. november sovnet Kennedy stille inn.