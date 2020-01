Hevder sin uskyld – frykter han må sitte inne resten av sitt liv

Mens Krkic sonet dommen, begynte norsk politi å etterforske saken fra Bosnia. Norsk politi valgte å sikte ham for å ha begått dobbeltdrapet i Bosnia i 2014. Ettersom Krkic er norsk statsborger, kan han ikke sendes til Bosnia for å gjennomføre en ny rettssak.

Nå er saken ferdig etterforsket av politiet i Drammen. Om noen uker avgjør Riksadvokaten om Krkic skal tiltaltes for dobbeltdrapet i 2014, eller om saken skal henlegges.

Rettssaken er allerede forhåndsberammet i Drammen tingrett. Det er satt av åtte uker fra slutten av februar – dersom Riksadvokaten tar ut tiltale.

– Det har vært en omfattende etterforskning som i stor grad har skjedd i Bosnia, der de straffbare forholdene har skjedd. Det dreier seg om et stort antall vitneavhør, gjennomgang av elektroniske beslag og tekniske undersøkelser, sier statsadvokat Marit Formo.

AKTOR: Det er statsadvokat Marit Formo som skal føre dobbeltdrapssaken for retten dersom det tas ut tiltale. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Jeg har gjort mye galt

Zikrija Krkic hevder sin uskyld, og han viser til den frifinnende dommen fra Bosnia og de påpekte svakhetene i etterforskningen.

Krkic sier at han kjente en av de to som ble drept i kafeen i 2014, men han sier at han ikke hadde noe uoppgjort med ham. Krkic hevder også at han var hjemme da drapene skjedde.

– Jeg opplever at norsk politi kun etterforsker meg. Jeg har gjort mye galt, men jeg er uskyldig i det jeg anklages for, sier han.

Krkic forsvarer, advokat Øyvind Bratlien, sier at han ikke har vært borti en lignende sak.

– Jeg tror knapt det finnes en lignende sak i Norge. Han er frifunnet i en solid begrunnet dom, og det pekes på andre gjerningsmenn og mulig planting av bevis.

FORSVARER: Advokat Øyvind Bratlien sier at han knapt har sett en lignende sak i Norge. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

– Det er veldig spesielt at norsk politi tar over en fem år gammel sak og tror at de kan etterforske den på en tilfredsstillende måte. Jeg opplever at man etterforsker for å bekrefte at det er min klient som står bak drapene, sier Bratlien.

Tror han blir dømt

Både advokaten og Krkic er redde for at norsk politi ikke har mulighet til å gjøre en grundig nok etterforskning av andre potensielle gjerningspersoner.

– I etterforskningen har det vært et sentralt tema å utelukke andre gjerningspersoner, sier statsadvokat Formo.

– Hvorfor bruker norsk politi så store resursser på en hendelse som har skjedd utenfor Norges grenser?

– Fordi det er en svært alvorlig straffesak og fordi siktede er en norsk statsborger som ikke kan utleveres, sier hun.

Zikrija Krkic sier at han er «sikker på at han blir dømt». Den tidligere spesialsoldaten, som hevder å ha sittet i konsentrasjonsleir under krigen på Balkan, bruker tiden på å forberede seg på en mulig rettssak i februar.

– I Bosnia var jeg aldri redd for å bli dømt, men det er jeg her. Jeg kommer til å bli dømt i Norge, sier han.