– Ingen tvil om at Borussia Dortmund er det beste valget

– Det tryggeste valget vil være United

TV 2s fotballekspert Petter Myhre mener det er et vanskelig, men lukrativt, valg Braut Haaland står overfor.

– For det første har han satt seg i en fantastisk posisjon der kan velge og vrake mellom så store klubber. Det er naturlig å si at det tryggeste valget nå er Manchester United. Han kjenner Ole Gunnar Solskjær, og Solskjær kjenner Braut Haaland godt og hans styrker. United har en filosofi der de skal bruke unge spillere og gjøre dem til verdensspillere, sier Petter Myhre.

Likevel mener han en overgang til tysk fotball vil være mer naturlig.

– Han har hele tiden tatt det riktige steget. Først gikk han til Molde, en toppklubb i Norge, og så videre til Salzburg – en toppklubb i Østerrike. Det har vært to veldig gode valg. Det neste steget vil være å gå til Tyskland, der er det ikke like høyt nivå som i Premier League. Går han til Manchester United i januar hopper han over et steg, noe han ikke har gjort til nå. Det er et vanskelig valg, og man vet ikke hvordan manager-situasjonen er i klubbene om ett eller to år frem i tid. Det viktigste for Braut Haaland nå er at han reiser til den klubben hvor han vil få best utvikling, og det får han ved å spille mange kamper, mener den tidligere Vålerenga-treneren.

Berbatov mener United bør styre unna

Tidligere Manchester United-angriper Dimitar Berbatov mener Ole Gunnar Solskjær ikke burde hente jærbuen.

– Han er god og fortsatt ung. Han utvikler seg ,og kanskje blir han bedre. Men som jeg har sagt flere ganger tidligere, Martial og Rashford er de to hovedangriperne som Manchester United trenger å beholde. Jeg elsker dem, sier bulgareren med 149 kamper for de røde djevlene til Sky Sports.

Marcus Rashford har levert så langt denne sesongen og har scoret ti mål og slått fire målgivende pasninger på 17 kamper i ligaen. Berbatov tror at Martial kan følge opp.

– Jeg spilte med Martial i Monaco, jeg vet hvor god han kan være. Nå er han på et sted der han kan utvikle seg og bli en spiller i verdensklasse, mener 38-åringen.

– Etter min mening må de holde seg til de to. Jeg er ikke sikker på om de kommer til å kjøpe enda en spiss, for Manchester United-fansen vil se spillere med fart, som kan dra av en mann, har selvtillit og kan score fantastiske mål, fortsetter Berbatov.

Fallhøyden større i Manchester United

Simen Stamsø-Møller mener også at dersom Braut Haaland går til Manchester United, vil det kunne gå utover ham selv og Ole Gunnar Solskjær om det ikke funker.

– Det er veldig fint å ha folk man kjenner i et nytt sted i form av tillit, men hvis ting går galt, vil det gå imot dem. I tillegg vil det ikke se ut som et genialt trekk om det fungerer. Hvis det går dårlig, vil Solskjær få høre det som i Cardiff, der han hentet nordmenn og det ikke fungerte, poengterer TV 2s ekspert.