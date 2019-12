Politiet trosset Kripos og løslot franskmann – uken etter skal han ha voldtatt 20-åring på gata

Denne informasjonen får Øst politidistrikt få timer etter pågripelsen. Kripos uttaler seg, etter det TV 2 forstår, klart og tydelig: Ikke løslat ham!

Men jourhavende jurist i Øst politidistrikt finner ingen hjemmel til å be om varetektsfengsling for 24-åringen. Etterforskningen gir heller ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot ham.

«Han var kjent for fransk politi, men det ble klargjort at han ikke var internasjonalt etterlyst eller at det forelå noen arrestordre», skriver politiadvokat Tea Sletto Øverseth til TV 2.

Delte taxi

Dermed blir franskmannen igjen løslatt klokken 14.24 søndag ettermiddag.

Nøyaktig en uke senere blir franskmannen igjen pågrepet – denne gangen av politiet i Oslo. Overvåkingsbilder fra Oslo Sentralstasjon viser at han har delt taxi med den 20 år gamle kvinnen han kort tid etterpå er siktet for å ha voldtatt og knivranet på åpen gate.

^

Ifølge kvinnen sa hun tydelig nei til mannens ønske om å bli med henne hjem. Kort tid etterpå skal han ha tatt frem kniven.

Mannen ble pågrepet ved Oslo Sentralstasjon rett over midnatt neste dag, opplyser politiadvokat Annette Grevstad Myrhaug i Oslo politidistrikt. Hun ønsker ikke å kommentere voldtekten for øvrig.

Informasjonen ble vurdert

Politiadvokat Øverseth i Øst politidistrikt skriver at de ser alvorlig på at mannen nå er mistenkes for å ha begått en voldtekt i Oslo.

«Men da Øst politidistrikt var i befatning med mannen, var det ikke grunnlag for å iverksette tiltak utover det som ble gjort. Forholdene han var siktet for hos Øst politidistrikt var på foreleggsnivå», skriver hun.

Øverseth bekrefter at politiet på Lillestrøm fikk informasjon fra Kripos om mannens straffehistorikk i Frankrike.

«Informasjonen ble vurdert. At mannen var kjent for politiet i Frankrike ga ikke Øst politidistrikt lovmessig hjemmel for pågripelse», skriver hun.

Franskmannens forsvarer, advokat Trygve Staff, ønsker ikke å kommentere saken. Det gjør heller ikke bistandsadvokaten til den fornærmede kvinnen.

Mannen sitter varetektsfengslet frem til 7. januar, fordi retten mener det er fare for at han vil unndra seg straffeforfølging om han løslates.