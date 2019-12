Siden overgangen som sjokkerte hockey-Norge, har David Booth levert varene for Manglerud Star.

På tirsdag var han kampens store spiller mot Vålerenga, med tre scoringer og én målgivende.

– Det har vært veldig lett å tilpasse seg. Vanligvis tar det rundt en måned å bli vant til et nytt lag, men her skjedde det med en gang. Laget og gutta i garderoben har gjort det mye lettere å tilpasse seg enn det har vært tidligere, sier Booth til TV 2.

Ønsker fortsatt å bli bedre

Til tross for at Booth stod for fire målpoeng og herjet mot Vålerenga, hever han seg ikke over med- eller motspillerne.

– Jeg tror ikke at jeg er for god for den norske ligaen. Hvis man selv tenker at man er best, så kommer man til å slå seg til ro med det og ikke bli bedre. Jeg begynner å bli eldre, og er kanskje den eldste på laget, men jeg ønsker fortsatt å bli bedre, forklarer NHL-veteranen.

Kona hans, Ashley Booth, bekrefter sulten han har for å alltid bli bedre.

– Etter kampen mot Vålerenga, hvor han scoret hat trick, så var han ikke fornøyd. Han gikk av isen og dro rett til treningssenteret for å fullføre økten sin. Han ønsker alltid å bli bedre, forteller Ashley Booth.

– Forelsket i Norge

David Booth mottok tilbud fra blant annet engelske og østerrikske klubber, men hadde bestemt seg for at hockeykarrieren hans var over.

Helt til et norsk lag kom på banen. Det falt i god jord hos kona.

– Jeg har, ironisk nok, vært forelsket i Norge i flere år, og alltid ønsket å komme hit. Jeg var egentlig ferdig med hockey, og håpet at han også var det. Men da det var snakk om å flytte til Norge, så måtte vi vurdere det, forklarer Ashley.

Valget om å signere for Manglerud Star ble enklere ved at Booth kjente en av spillerne, nysigneringen Corey Elkins, fra før av.

35-åringen hadde bekymringer om at kroppen ikke tålte mer, hverken den fysisk belastningen eller all reisingen, men ble overbevist da kompisen forklarte hvordan det er å spille i Norge.

– Det hørtes ut som den hockeyen jeg spilte da jeg var barn, da jeg kun spilte for å ha det gøy – uten business-siden ved det, forklarer Manglerud-spilleren.

Setter mannen foran karrieren

Som kona til en profesjonell idrettsutøver risikerer man å flytte flytte ofte for å tilpasse seg livet til mannen. Det har også Ashley kjent på.

– Å flytte hit går på bekostning av jobben min, siden jeg ikke har arbeidstillatelse her. Det er mye bedre muligheter for meg for å jobbe i USA, men karrieren min har ikke vært min første prioritet siden han kom inn i livet mitt, sier Ashley.

MISS: Ashley Booth kom på andreplass i Miss USA 2011.

Hun kom på andreplass i Miss USA-kåringen i 2011, og har hatt flere jobber innen modellbransjen siden.

Det var nettopp missekåringen som gjorde at David fikk øynene opp for Ashley. Etter å ha sett henne komme på andreplass, prøvde han et helt år å komme i kontakt med henne via Twitter, men fikk ingen svar på meldingene sine.

– Han var etter meg i over et år. Jeg trodde han kom til å være høy på pæra siden han var hockeyspiller, men da vi først møttes, så skjønte vi at vi var ment for hverandre.