Gir ikke barna under tre år julegaver: – For mange ting gir bare frustrasjon

– Ikke press barna

Hun tenker man i slike tilfeller river barnet vekk fra gleden det har fått av gaven, fordi flere venter på at barnet skal åpne deres gave.

– Jeg syns det er litt trist når barnet presses videre til å åpne stadig flere gaver. Det blir fort et slags materialistisk jag. Det er som om vi voksne forsøker å dyrke fram den rusen hvor barna river papiret av gavene, nesten uten å ense innholdet, mener Gerhardsen.

Foreldre må gjerne holde igjen gavemengden til de yngste, men hun påpeker at man ikke burde gjøre forskjell på barna hvis det er eldre søsken som får pakke opp mange gaver.

– Standpunktet man tar til gaver i julen tror jeg handler mer om verdier enn barnas behov. Man burde tenke på hvilke verdier man vil føre videre når det gjelder materialisme, sier psykologen.

– Viktig å være «vinner»

Det er gjerne mange slektninger og venner av foreldre som gir gaver til barn, men Gerhardsen er under inntrykk av at det er besteforeldre som står for det store «raset» av gaver.

– For noen er det viktig å være «vinneren» av barnas entusiasme i jula. Og det er nok mest besteforeldre som tenker på den måten, sier Gerhardsen og legger til:

– Generelt syns jeg ikke man skal se på gaveinnkjøpene som en slags konkurranse. Det er i tillegg bortkastet energi, ettersom det ofte er litt vagt for barna hvem de har fått hvilken gave av.

Hun mener man burde unngå å strebe etter å gi den kuleste gaven, og heller bygge popularitet hos barnebarna på kvaliteten i samværet.

– Man burde i hvert fall gå i seg selv hvis man blir skuffet over at barnet foretrekker en annen gave enn det man har gitt, mener hun.

Dosere gavene

I enkelte familier blir julaften en lang kveld hvor barna åpner pakker i mange timer. Noen velger derfor å la barna pakke opp gavene først, slik at de kommer seg til sengs i rimelighetens tid.

Det anbefaler ikke barnepsykologen.

– Jeg syns barn skal oppfatte at også andre har behov, og at også voksne er glade for å få gaver. Man kan godt la fordelingen i hvem som åpner bli litt skeiv, men det er absolutt positivt at barnet opplever at det å åpne pakker går på rundgang mellom de som er tilstede.

Framfor å dynge de yngste barna ned i gaver, anbefaler heller Gerhardsen å dosere ut gavene.

– Plukk vekk gaver det ikke haster å åpne og fordel dem utover romjulen.

– Hvis valget står mellom et fråtsegilde av gaver hvor ingenting får verdi, eller å gi litt etter litt, så mener jeg sistnevnte er det beste valget. Men hvis barnet er eldre og fortsatt vil åpne pakker, så mener jeg de skal få lov til det, sier Gerhardsen.

Planlegg pakkeåpningen

Gerhardsen sier man som forelder gjerne kan sørge for å gi besteforeldre og andre en gaveliste i god tid før julaften, eventuelt også legge opp til at givere slår seg sammen, for å kjøpe noe man vet barnet trenger eller vil sette pris på.

Da er det lettere å unngå gaver som ikke faller i smak, eller som går i stykker veldig fort.

Det kan være lurt å planlegge pakkeåpningen slik at de som er tilstede får se barna åpne deres gaver. Såfremt man vet hva familien gir barna, kan man åpne de minst interessante pakkene først. Da kan man beholde barnets oppmerksomhet lengst mulig.

– Da unngår man at barnet starter med å få den ene tingen de har ønsket seg, og kun vil leke med den videre. Men man trenger jo ikke nødvendigvis fortelle giveren av gaven at den åpnes først fordi den er minst interessant, smiler Gerhardsen.