Norge hadde fire løpere blant de seks beste.

Tarjei Bø skjøt feilfritt og tok andreplassen, kun slått av Benedikt Doll. Stryningen var ni sekunder bak seieren.

– Det er alltid én i veien, sier Bø, som har vært svært nær seier flere ganger, til NRK.

Johannes Thingnes Bø kom på fjerdeplass, Erlend Bjøntegård på femte og Johannes Dale på sjette.

Vetle Sjåstad Christiansen endte på 13. plass.

Thingnes Bø gikk forrykende i sporet, men endte drøyt tre sekunder bak Quentin Fillon Maillet på tredjeplass. Verdenscuplederen bommet to ganger på standplass, og var den eneste topp sju som ikke skjøt feilfritt.

Opp til vinneren skilte det likevel bare 15 sekunder.

– Det er utrolig skuffende at det ryker på den måten her, med åtte treff. Det er for dårlig, medgir Thingnes Bø overfor NRK.

– Men jeg er bare ett skudd fra å vinne, så jeg kan ikke si det var så håpløst, selv om jeg gjerne skulle ha tatt det, fortsetter han.