Konstantinos (12) får feire jul med mamma i Norge

TV 2 møter en glad gutt på julefrokost i sjuende klasse på Majorstuen skole.

– Det er fint å være her, smiler han.

Det vanker klemmer fra både elever og lærere.

– Nå blir det en bra julefrokost! sier en av klassekompisene.

Mor Johanna, som fikk en frist på å reise ut av Norge 11. desember, er rørt og lettet over at hun og sønnen fortsatt kan være i Norge mens de venter på en endelig avklaring på saken sin.

– Advokaten sier dette går riktig vei, og vi har tro på at det ender godt. Tusen takk for all støtten vi har fått, jeg er veldig, veldig glad, sier hun.

Sendte inn ny søknad

Johanna og de to greske sønnene og EØS-borgerne har bodd i Norge i snart fire år, men etter at hun fikk endelig avslag om opphold fordi sønnen ikke hadde egen inntekt, og beskjed om å forlate Norge, har familien vært i krise, men nå kan det bli en løsning likevel, ifølge familiens bistandsadvokat Felix Olivier Helle.

– Familien søker om opphold på nytt på bakgrunn av at den yngste sønnen har egne midler, både til å forsørge seg selv, storebroren sin og sin mor, sier Helle.

Johanna og Konstantinos reiste for sikkerhets skyld til Strømstad i Sverige noen dager mens advokaten bistod med den nye søknaden, for å være sikre på at de ikke brøt utlendingsloven, men nå er de tilbake i Norge.

– Vårt syn er at familien kan være her inntil de har fått et svar på sin nye søknad, og vi anser det som sannsynlig at de vil få et positivt vedtak, sier Helle.

Historien om 12 år gamle Konstantinos som ifølge Utlendingsnemda (UNE) måtte ha egen inntekt for at mor Johanna skulle få opphold sammen med ham i Norge har opprørt mange.

«Høl i hue»

Konstantinos er EØS-borger, og EØS-borgere skal i prinsippet ha rett til å bo og ta familien med seg til andre EØS-land enn hjemlandet, så sant de ikke er til en økonomisk belastning for landet de oppholder seg i.

Men for UNE holdt det likevel ikke at mor, som opprinnelig er fra Peru hadde to jobber og kunne forsørge familien.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim er en av mange som reagerte på UNEs krav om at 12-åringen måtte ha egen inntekt.

– Jeg er ganske sikker på at hele det politiske Norge er enige om at intensjonen her er viktig: At man skal ikke kunne bli hvis man ikke kan forsørge seg selv. Men når man kan det, så må man lempe på regelverket slik at familien kan bli, uttalte han.

Helgheim mente utlendingsmyndighetene heller burde konsentrere seg om å få ut tiggere som er ulovlig i Norge, enn en familie med EØS-borgere som ikke er til last for noen.