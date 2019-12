En mann i 40-årene er dømt til 13 og et halvt års ubetinget fengsel for til sammen 487 tilfeller av nettovergrep mot barn.

Til sammen er mannen dømt for 198 tilfeller av voldtekt av barn under 14 år ved at han har fått barna til å utføre seksuelle handlinger med seg selv.

Han er også dømt for 180 tilfeller hvor han har forledet barn mellom 14 og 16 år til seksuell omgang med seg selv, og 76 tilfeller hvor han har forledet barn til seksuelt krenkende atferd.

Til sammen blir han dømt for 487 tilfeller av seksuelle nettovergrep mot 256 barn.

Han er også dømt til å betale hvert av barna mellom 100.000 og 175.000 kroner i erstatning. (NTB)